На Донбас прибули "вагнерівці" для підривів житлових будинків, — розвідка

За даними ОТГ "Схід", бойовики з ПВК планують вчинити низку терористичних актів під керівництвом спецслужб РФ, щоб звинуватити у цьому українську армію.

Росія готує серію провокацій на окупованій частині Донбасу. Для цього в ОРДЛО вже прибули бойовики "Вагнера". Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", посилаючись на дані розвідки.

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Згідно з розвідувальними даними, окупаційні війська разом із російськими кураторами готують серію провокацій. Для цього туди вже прибули підрозділи ПВК "Вагнер". Разом із російськими спецслужбами вони планують провести серію терористичних актів, зокрема підрив житлових будинків.

"Метою таких дій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", — зазначають у публікації.

Водночас наголошується, що українські військові зі "Сходу" не планували і не планують наступальних операцій чи інших дій на тимчасово окупованій території. ЗСУ застосовують зброю лише у разі загрози життю військовим та мирним жителям. Вся діяльність бійців має винятково оборонний характер.

Нагадаємо, в окупованому Луганську вчора підірвали газопровід. Через обстріл на Донбасі 44 населені пункти залишилися без водопостачання.

19 лютого Ватажки ОРДЛО оголосили про загальну мобілізацію, а 18 лютого розпочали евакуацію місцевого населення до Росії через "загрозу нападу України". У ЗСУ закликали мешканців окупованих територій не евакуюватись через загрозу провокацій.