"Вас використовують для кровопролиття": головнокомандувач ЗСУ звернувся до мешканців Донбасу

За словами Валерія Залужного, Україна не може звільнити Донбас за силовим сценарієм, оскільки це призведе до численних жертв серед цивільних.

Окупаційна влада Донбасу залякує місцевих жителів "наступом Збройних сил України", намагаючись спровокувати нове кровопролиття. Про це попередив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У новому відеозверненні, яке було опубліковано 18 лютого, генерал-лейтенант армії звернувся насамперед до жителів окупованого Донбасу. За словами Валерія Залужного, підконтрольні Кремлю бойовики в умовах масової евакуації загострюють ситуацію та вводять в оману мирне населення.

"Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ ЗСУ та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Ще раз повторюю — військово-політичне керівництво держави не планує та не проводить наступальних операцій на Схід. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій — політико-дипломатичний", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний зазначив, що силовий сценарій звільнення окупованого Донбасу призведе до численних жертв серед мирного населення, тому Київ не розглядає таких стратегій.

Генерал-лейтетант також заявив, що українські військовослужбовці можуть відкривати вогонь у відповідь у зоні проведення ООС лише в тому випадку, якщо існує загроза життю особового складу або цивільних осіб. У відеозверненні Валерій Залужний закликав місцевих жителів не піддаватися на провокації та не вірити заявам окупаційної влади.

"Вас використовують для ескалації ситуації з метою створення чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу Об'єднаних сил, які нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах у Горлівці, не відповідає дійсності. Ми об'єктивно не зможемо спростовувати всі фейки, які в геометричній прогресії в ці напружені дні сіє ворожа пропаганда, тому я закликаю всіх вірити лише офіційним джерелам інформації та вірити в ЗСУ", — підсумував Залужний.

[ + – ] Головнокомандувач ЗСУ Залужний звернувся до жителів Донбасу на тлі можливого вторгнення РФ

Нагадаємо, 18 лютого влада ОРДЛО повідомила про масову евакуацію мирного населення в Росію через швидкий "наступ української армії". У Кремлі та Ростовській області, незважаючи на заяви ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, заявили, що нічого не знають про прибуття біженців із Донбасу.

Також увечері 18 лютого в центрі Донецька прогримів потужний вибух. На парковці біля будівлі "Будинку уряду ДНР" вибухнув "УАЗ", який належав керівнику "народної міліції" Денису Синенкову.