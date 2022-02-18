Окупанти заявили про запобігання "диверсіям" на хімічних об'єктах у Горлівці (відео)

Російсько-окупаційні формування заявили про запобігання диверсії на хімзаводі "Стирол", а також на нафтобазі в районі Оленівки. Нібито бійці ССО України хотіли підірвати ємності з хімікатами. Українська розвідка попереджала про такий сценарій ще місяць тому.

Окупаційна адміністрація ОРДО заявила, що вони запобігли спробі українських військових організувати диверсію на нафтобазі в районі окупованої Оленівки та на заводі "Стирол". Про це повідомляє РІА Новини на представників проросійських бойовиків.

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Як заявляють російсько-окупаційні війська, у ніч із 17 на 18 лютого спецназ ССО України спробували потрапити на територію нафтобази, щоб підірвати резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

Також окупанти заявили про успішне запобігання "диверсії" на хімзаводі "Стирол". Начебто українські військові намагалися підірвати ємності для зберігання аміаку. Під час протидиверсійних заходів заявляється, що поранення отримав охоронець заводу.

Стверджується, що в українській армії загинуло двоє, а ще троє зазнали поранень. Усього було дві групи по 10 і 12 осіб.

Російський військовий кореспондент Андрій Руденко також опублікував відео з нібито боєм "українських диверсантів" із проросійськими бойовиками під Горлівкою.

Однак користувачі мережі пишуть, що насправді відео вже 6 років і зняте воно не в Горлівці, а в Залізній Балці. При цьому окупаційні адміністрації стверджували, що диверсанти говорили польською мовою. Також заявлялося, що відео було знято на GoPro, а бійці мали спорядження західних зразків, але вони його залишили на полі бою.

У штабі ООС опублікували заяву Командування, в якій вказують, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються Мінських угод і норм міжнародного права.

"Заява про нібито обстріли населених пунктів із боку Збройних сил України є відвертою брехнею і провокацією, відповідальність за яку несе країна окупант", — зазначають у публікації.

Також там додають, що ворог продовжує використовувати пропагандистські засоби ведення інформаційної війни з метою звинуватити ЗСУ в обстрілі мирного населення.

[ + – ] Заява штабу ООС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Твіттері написав, що Україна не веде жодних наступальних операцій і диверсій на хімічному виробництві.

Додамо, що ще 15 січня українська розвідка повідомляла, що окупанти можуть готувати провокацію на заводі "Концерн Стирол". Проросійські бойовики втратили контроль за хімпрепаратами. Ці дії пов'язували з бажанням РФ знайти привід розширення збройної агресії.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Резнікова, українська розвідка не побачила доказів відведення російських військ. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти запланували евакуацію цивільних через загрозу "наступу української армії".