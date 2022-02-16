Українська розвідка не побачила доказів відведення російських військ, – Резніков

Україна повірить, що Росія серйозно ставиться до деескалації лише в тому випадку, якщо вона виведе свої війська, військову техніку та озброєння.

Останній звіт української розвідки, складений у середу, 16 лютого, не містить жодних доказів, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, Україна повірить, що Росія серйозно ставиться до деескалації лише в тому випадку, якщо вона виведе свої війська, військову техніку та озброєння, зокрема сили, які перебувають у Білорусі для участі в навчаннях, які мають завершитися 20 лютого.

За даними українських військових, нині поблизу України зосереджено близько 140 тисяч військових РФ та проросійських формувань, зокрема 125 тисяч наземних військ. За словами Резнікова, лише в Білорусі перебуває 9000 російських військових.

Для порівняння Резніков зазначив, що Україна має близько 35 000 військовослужбовців у східній частині Донбасу.

Зазначають, що Міноборони Росії також опублікувало кадри, на яких, як стверджують росіяни, танки, бойові машини піхоти та самохідно-артилерійські установки залишають Крим.

"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Це не підтверджують ні дані української розвідки, ні дані розвідки наших стратегічних партнерів", — прокоментував ці кадри Резніков.

Також він наголосив, що навіть якщо російські війська підуть з одного місця, це, швидше за все, буде лише "міграцією" в інший район поряд з Україною, а не справжнім відступом.

"Всі війська, які вони підтягнули... повинні повернутися до пунктів постійної дислокації. Тоді буде ясно, що вони скасували свої агресивні плани", — заявив він.

Водночас за словами глави Міноборони України, недостатньо вивести людей, мають піти також і озброєння та техніка.

Зазначимо, що в доповіді естонської розвідки йдеться про те, що Україна залишається під загрозою російського вторгнення. Російські збройні сили можуть розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого, для початку військових дій потрібне лише політичне рішення.

У Міноборони Британії заявляють про збереження ризику вторгнення РФ.

Водночас МЗС Білорусі заявило про повне виведення військ РФ після навчань. Глава МЗС Білорусі Володимир Макей зазначив, що чисельність особового складу збройних сил, які беруть участь у "Союзній рішучості-2022", відповідає нормам Віденського документа 2011 року.