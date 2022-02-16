Україна залишається під загрозою російського вторгнення — естонська розвідка

Навіть якщо Росія не нападе на Україну, країнам Заходу потрібно бути готовими до тривалого воєнного тиску, оскільки шантаж війною став елементом путінської політики.

Естонська розвідка опублікувала доповідь, у якій проаналізувала ситуацію на українських кордонах, і стверджує, що Росія готова до негайного наступу. Російські збройні сили можуть розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого, для початку військових дій потрібне лише політичне рішення, повідомляє пресслужба естонської розвідки.

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Якщо Росія вибере війну, то рівень військової загрози по всій Європі підвищиться. Хоча війна в Україні не становить безпосередньої військової загрози для Естонії чи НАТО, політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії в довгостроковій перспективі може посилитися, якщо Росія досягне дипломатичного та/або військового успіху щодо України.

[ + – ] Україна — ключові точки для завдання ударів за даними естонської розвідки

Навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати утриматися від військової агресії, Естонія та інші країни Заходу мають бути готовими до більш тривалого військового тиску з боку Росії — прямі загрози війни стали невід'ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік.

Російські сили, зосереджені на кордоні з Україною, становлять безпосередню загрозу для України та ультиматум для Заходу.

До другої половини лютого 2022 року Росія створила умови та можливості, необхідні для початку широкомасштабного військового наступу на Україну, якщо так вирішить російське керівництво.

Восени 2021 р. та взимку 2022 р. Росія мобілізувала 150 000 осіб на кордоні з Україною, розгорнувши частини та засоби з усіх своїх військових округів, включаючи Далекий Схід, та всіх дванадцяти армій. Це найбільше нарощування військової сили Росії за останні 30 років.

Крім трьох мотострілецьких дивізій, однієї повітряно-десантної дивізії та однієї бригади морської піхоти, постійно дислокованих у регіоні, Росія перекинула в район ймовірних бойових дій понад 60 мотострілецьких і танкових батальйонів, близько десяти ракетних дивізіонів "Іскандер" і понад 30 артилерійських і реактивних на кордон із Україною.

Росія організувала повне матеріально-технічне забезпечення силових груп, запровадивши додаткові командні та тилові підрозділи, а також передові боєприпаси на українському напрямі. Контингент підтримують домінувальні у регіоні військово-повітряні сили та Чорноморський флот Росії, оснащений ракетами "Калібр".

Узимку 2021-2022 років значно активізувалися дії російських спецслужб та підрозділів спецпризначенців зі стратегічно важливих об'єктів в Україні. Росія направила до Білорусі близько 20 000 військовослужбовців у межах своїх військових приготувань.

Спільні навчання "Союзна рішучість-2022" були організовані для виправдання або прикриття розгортання сил у сусідній країні. Крім маневрених частин, у Білорусь вперше було перекинуто також ракетні комплекси "Іскандер" та зенітні комплекси С-400.

До Білорусі прибули підрозділи трьох повітряно-десантних дивізій та всіх повітряно-десантних бригад.

Надалі Росія може утримувати ротаційне угруповання військ біля Білорусі. Це завдасть збитків у ширшому плані ситуації з безпекою в регіоні Балтійського моря та для НАТО, скоротивши час підготовки до нападу на країни Балтії.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія наполягатиме на публічній відмові НАТО приймати Україну до своїх лав.

Міністерство оборони Великобританії заявляє, що загроза військового вторгнення Росії в Україну зберігається.

За даними міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, Росія з початку лютого здійснила 60 дезінформаційних атак на Україну.