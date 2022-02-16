РФ наполягатиме на публічній відмові НАТО приймати Україну

Росія вимагає від Альянсу відмови, а від України — проголошення нейтрального статусу.

Російська сторона наполягатиме на тому, щоб Північноатлантичний Альянс публічно оголосив про відмову приймати Україну. Про це 16 лютого заявив глава російської делегації у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов, пише видання РІА Новини.

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"РФ наполягатиме на тому, щоб НАТО публічно оголосило про відмову прийняття України до своїх лав. Київ має проголосити свій нейтральний позаблоковий статус, як це передбачалося у Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року", — заявив Гаврилов під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки.

15 лютого президент США Джо Байден виступив із заявою щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Він окреслив важливі тези, але одна з головних — Штати братимуть участь у війні, якщо РФ вторгнеться на територію України.

Україна надіслала до Північноатлантичного Альянсу запит про допомогу на випадок "масштабних надзвичайних ситуацій". У запиті було вказано спецмашини, засоби розмінування, медикаменти та рятувальне обладнання.

У Міністерстві оборони Британії вважають, що під приводом вторгнення Росія хоче змінити відносини України з НАТО. Міністр оборони Великобританії заявив, що "росіяни не прибрали ноги з педалі газу" і ризик вторгнення нікуди не подівся.