РФ наполягатиме на публічній відмові НАТО приймати Україну
Росія вимагає від Альянсу відмови, а від України — проголошення нейтрального статусу.
Російська сторона наполягатиме на тому, щоб Північноатлантичний Альянс публічно оголосив про відмову приймати Україну. Про це 16 лютого заявив глава російської делегації у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов, пише видання РІА Новини.
"РФ наполягатиме на тому, щоб НАТО публічно оголосило про відмову прийняття України до своїх лав. Київ має проголосити свій нейтральний позаблоковий статус, як це передбачалося у Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року", — заявив Гаврилов під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки.
15 лютого президент США Джо Байден виступив із заявою щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Він окреслив важливі тези, але одна з головних — Штати братимуть участь у війні, якщо РФ вторгнеться на територію України.
Україна надіслала до Північноатлантичного Альянсу запит про допомогу на випадок "масштабних надзвичайних ситуацій". У запиті було вказано спецмашини, засоби розмінування, медикаменти та рятувальне обладнання.
У Міністерстві оборони Британії вважають, що під приводом вторгнення Росія хоче змінити відносини України з НАТО. Міністр оборони Великобританії заявив, що "росіяни не прибрали ноги з педалі газу" і ризик вторгнення нікуди не подівся.