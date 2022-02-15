Країна не має права силою змінювати межі своїх сусідів, — Байден про вторгнення РФ в Україну

За словами американського лідера, ні США, ні Україна не є загрозами для Росії, однак у разі найгіршого сценарію на Москву чекають потужні санкції.

Дипломатія є найкращим шляхом для врегулювання ситуації навколо нашої країни, проте США усвідомлено братимуть участь у новій війні, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну. Про це повідомив американський лідер Джо Байден, виступаючи перед журналістами 15 лютого.

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За його словами, від початку ескалації конфлікту президент США попереджав, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію подій в Україні.

Джо Байден також вітає рішення Кремля щодо дипломатичного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

"Ми не жертвуватимемо нашими основними принципами. Будь-яка країна має право на суверенність, цілісність своїх територій і має повну свободу обирати власний шлях розвитку та зв'язок з тією чи іншою державою. Ми продовжуватимемо консультації та дипломатичні переговори з нашими партнерами", — додав президент. США.

Лідер Білого дому попередив, що військова операція проти України може призвести до "неймовірних людських страждань". За словами Байдена, аналітики США не підтверджують інформацію, що Росія відводить свої війська від українського кордону.

"Вторгнення, ми вважаємо, може мати місце. Тому я запропонував усім американцям на території України покинути межі цієї країни. Тому ми тимчасово перенесли своє посольство з Києва до Львова. Ми дуже серйозно розглядаємо плани Росії, ми поділилися нашою інформацією щодо цього питання. США не є загрозою для Росії, як і Україна не є загрозою. У нас немає планів розміщувати ракетне озброєння в Україні, а російський народ не є мішенню для НАТО", — продовжив Джо Байден.

Під час свого виступу американський лідер запевнив жителів Росії, що США не розглядають їх як потенційних ворогів. Водночас, Байден пригрозив Росії, що у разі повномасштабного вторгнення в Україну Сполучені Штати усвідомлено братимуть участь у цій війні.

"Якщо Росія нападе на Україну — це буде та війна, в якій ми братимемо участь на власний вибір… Джерелом нашої рішучості та сили є наші демократичні цінності. Йдеться не лише про Україну та Росію, а про свободу та майбутнє всього світу. Країна не має права силою змінювати межі своїх сусідів, ми в це віримо. Якщо Росія піде іншим шляхом — ми закликаємо світ чинити опір цій агресії. Ми готові пред'явити потужні санкції. Ми утрималися від обмежень, коли РФ здійснила вторгнення в Крим, але зараз готові застосувати фінансові інститути та вплинути на ключові види російської промисловості, якщо Росія зробить цей крок", — наголосив Джо Байден, виступаючи перед журналістами.

Президент США нагадав, що Вашингтон наразі не відправляє своїх військовослужбовців в Україну для відбиття російської агресії, але продовжує постачати Київ озброєнням та розвідувальними даними. Більше того, Джо Байден попередив, що Штати продовжать проводити військові навчання зі своїми союзниками.

"Говорю з усією очевидністю. Якщо відбудеться вторгнення Росії — це призведе до серйозних наслідків. Але американський народ розуміє, що захист демократії та свободи завжди коштує дорого. Якщо станеться найгірше, це вплине на ціни на енергоресурси… Ми не хочемо прямої конфронтації з Росією. Але кажу чітко, що якщо РФ завдасть удару, який зачепить американців в Україні, ми реагуватимемо на це. Якщо буде зроблено кібератаки або інші методи війни — ми реагуватимемо", — підсумував Джо Байден, звертаючись до американського народу.

[ + – ] Країна не має права силою змінювати межі своїх сусідів, — Байден про вторгнення РФ в Україну

Нагадаємо, 15 лютого Білий дім анонсував виступ президента США Джо Байдена. Американський лідер звернувся до громадськості за 4,5 години до "вторгнення Росії", про яке попереджали британські таблоїди The Sun і The Mirror.

Журналісти, посилаючись на розвідку США, стверджували, що РФ розпочне військову інтервенцію в Україну о 3:00 ночі 16 лютого, а операція розпочнеться з ракетних ударів по стратегічних об'єктах.