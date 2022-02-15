За 4,5 години до "вторгнення РФ": Білий дім анонсував виступ Байдена щодо України

За інформацією журналістів, американський лідер у процесі виступу ознайомить громадськість з "оновленою інформацією", пов'язаною з ослабленнями напруженості російсько-української кризи.

Президент США Джозеф Байден 15 лютого, приблизно о 22:30 за київським часом, виступить із заявою щодо ситуації між Росією та Україною. Білий дім стверджує, що Байден надасть світовому загалу якусь "оновлену інформацію", повідомляє CNN.

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Цей виступ пов'язаний з деякими ознаками послаблення напруженості в російсько-українській кризі, які спостерігалися у першій половині дня 15 лютого.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова до переговорів із НАТО щодо обмежень на розміщення ракет у Європі, що сприяло зростанню економіки США. Прибутковість облігацій одразу ж зросла, а ціни на нафту впали.

Білий дім заявив, що Байден "повторить, що Сполучені Штати залишаються відкритими для дипломатії на високому рівні в тісній співпраці з нашими союзниками, спираючись на численні дипломатичні можливості, які ми, наші союзники та партнери пропонували Росії останніми місяцями".

Раніше Фокус повідомляв, що в разі початку російської агресії захищатимуть Харків понад 50 тисяч силовиків, враховуючи курсантів. Сюди входять СБУ, поліція, військові всіх військових частин Харкова, льотчики-курсанти, курсанти МВС та академії Нацгвардії.

В Одесі пройшов тренінг для всіх охочих із базової військової підготовки. Одесити вчилися працювати групами, захоплювати будинки, поводитися зі зброєю. На заняття прийшло майже сотня осіб.

Народний депутат України Вадим Новинський виступив з ініціативою стратегічних консультацій з Федеральними зборами Російської Федерації з питань деескалації ситуації, що склалася. Нам потрібен переговорний процес, сказав політик.

Новинський також запропонував іноземним урядам повернути своїх дипломатів у Київ і припинити "інформаційну кампанію проти України".