"На кону судьба Украины". Новинский предложил провести консультации с парламентом РФ

Народный депутат Украины Вадим Новинский выступил с инициативой стратегических консультаций с Федеральным собранием Российской Федерации по вопросам деэскалации ситуации. Об этом политик заявил во вторник, 15 февраля 2022 года, сообщают "Украинские новости". По его словам, на кону сегодня – судьба Украины, судьба нашего народа, судьба народов-соседей и, без преувеличения, судьба континента.

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"Вместо новых мирных инициатив и новых эффективных переговорных форматов мы сталкиваемся с информационной и политической кампанией по нагнетанию ситуации, с апокалиптическими прогнозами в мировых СМИ, с паникой в дипломатической среде и одновременно – с интенсивным накачиванием Украины оружием. Нас готовят и толкают к войне. В таких обстоятельствах считаю безответственным и даже преступным бездействовать. Нам нужен смелый шаг вперед. Нам нужен новый переговорный процесс, который предотвратит конфликты и снимет напряжение, создаст условия для эффективного двух- и многостороннего диалога о будущем системы безопасности на континенте и о взаимных гарантиях такой безопасности", — заявил Вадим Новинский.

"Считаю, что Верховная Рада Украины должна выступить с инициативой о немедленном начале Стратегических Консультаций с Федеральным собранием Российской Федерации на предмет деэскалации ситуации, гарантий устойчивого мира и решения проблемы Донбасса исключительно мирным путем, в полном соответствии с "Минскими соглашениями". В Верховной Раде необходимо создать представительную группу народных депутатов для проведения таких консультаций", — подчеркнул народный депутат.

Он также выразил уверенность в необходимости обратиться к международным партнерам Украины с предложением свернуть информационную кампанию вокруг Украины, вернуть своих дипломатов в Киев, подтвердить свою готовность продолжить многосторонний диалог об общей и всеобъемлющей системе коллективной безопасности на континенте.

"Мы, народные депутаты Украины, должны проявить мудрость и взвешенность, ответственность и миролюбие. Этого от нас ждут миллионы граждан Украины. Этого ждет от нас международное сообщество", — сказал Вадим Новинский.