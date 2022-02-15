За 4,5 часа до "вторжения РФ": Белый дом анонсировал выступление Байдена по Украине

По информации журналистов, американский лидер в ходе выступления ознакомит общественность с "обновленной информацией", связанными с ослаблениями напряженности российско-украинского кризиса.

Президент США Джозеф Байден 15 февраля, примерно в 22:30 по киевскому времени, выступит с заявлением относительно ситуации между Россией и Украиной. Белый дом утверждает, что Байден предоставит мировой общественности некую "обновленную информацию", сообщает CNN.

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Это выступление связано с некоторыми признаками ослабления напряженности в российско-украинском кризисе, которые наблюдались в первую половину дня 15 февраля.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с НАТО об ограничениях на размещение ракет в Европе, что способствовало росту экономики США. Доходность облигаций сразу же выросла, а цены на нефть упали.

Белый дом заявил, что Байден "повторит, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатии на высоком уровне в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, наши союзники и партнеры предлагали России в последние месяцы".

Уточним, что по информации журналистов таблоида The Mirror, Кремль отдаст приказ о вторжении в Украину в ночь 16 февраля. Предполагается, что это произойдет в 3 часа ночи.

Ранее Фокус сообщал, что в случае начала российской агрессии защищать Харьков будут более 50 тысяч силовиков, включая курсантов. Сюда входят СБУ, полиция, военные всех военных частей Харькова, летчики-курсанты, курсанты университета МВД и академии Нацгвардии.

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Новинский также предложил иностранным правительствам вернуть своих дипломатов в Киев и прекратить "информационную кампанию против Украины".