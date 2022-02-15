РФ начнет вторжение в Украину в 3:00 16 февраля с ракетных ударов, — The Sun и Mirror

По данным журналистов, в военной операции будут участвовать 200 тысяч военнослужащих, которые дислоцируются на границе с Украиной, на оккупированном Донбассе и в Беларуси.

В среду, 16 февраля, Кремль в 03:00 ночи отдаст приказ на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом пишет британский таблоид The Mirror, ссылаясь на данные американской разведки.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Как отмечают журналисты, вторжение РФ в Украину может начаться с ракетных ударов по военным и правительственным зданиям, после чего российские танки пересекут государственную границу. В то же время боевые корабли-амфибии могут атаковать южное побережье.

Источники утверждают, что военная интервенция будет осуществляться с нескольких направлений — с юга, востока и севера Украины.

"Высокопоставленный американский инсайдер The Mirror предупредил нашу команду в Киеве простым сообщением: "В 3 утра в среду (16 февраля — ред.)", — сказано в материале журналистов.

По последним данным, Россия сконцентрировала на границе Украины 126 тысяч военных с тяжелой техникой, и в соседней Беларуси находятся еще 80 тысяч "лояльных" Москве солдат. Еще несколько подразделений с личным составом находятся в Черном море. Инсайдеры предполагают, что Россия может подстроить диверсию, чтобы получить повод для полномасштабного вторжения в Украину.

"В то время, когда часть российских войск возвращалась на свои базы, возле границ были развернуты машины, способные устанавливать минные поля размером с несколько футбольных полей. Есть опасения, что они также развернули термобарические огнеметы ("Шмель" — ред.)", — добавили журналисты The Mirror.

Информацию о том, что вторжение РФ в Украину начнется в 3:00 ночи 16 февраля, также публикует еще один британский таблоид The Sun. Источники в американской разведке рассказали, что для военной операции Москва задействует ракетные подразделения и 200 тысяч своих военнослужащих.

"Около 130 тысяч человек остаются на восточных и южных границах Украины, на севере — 40 тысяч лояльных к Москве белорусских военнослужащих. Еще 30 тысяч человек дисклоцируются на неподконтрольном Киеву Донбассе. Американская разведка сообщила, что наиболее вероятным временем для приказа Путина (о вторжении в Украину — ред.) будет 3 часа ночи", — добавили журналисты.

Еще 30 тысяч пророссийских сепаратистов противостояли защитникам Украины в захваченном анклаве Донбасса.

Напомним, 14 февраля телеканал CBS News сообщил о том, что российские войска начали выдвигаться на позиции для нападения на Украину. После того, как подразделения достигнут боевых рубежей — артиллерия России начнет боевое развертывание сил и средств для предстоящей атаки.

14 февраля премьер-министр Борис Джонсон также предупреждал, что РФ может начать вторжение в Украину в ближайшие 48 часов. По словам премьера Великобритании, у президента России Владимира Путина еще есть шанс предотвратить новую войну и отойти от "края пропасти"