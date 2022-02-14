Российские войска начали выдвигаться на позиции для нападения, — CBS

По информации журналистов, выдвижение на позиции началось в воскресенье. По достижению огневых рубежей, артиллерия РФ начнет боевое развертывание сил и средств для предстоящей атаки.

Часть российских подразделений покинули места сосредоточения возле украинской границы и начали выдвижение на боевые позиции. Среди них — несколько дальнобойных артиллерийских и ракетных установок, сообщает CBS News.

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Издание сообщает, что получило информацию от своего источника в одном из силовых ведомств США. Он сообщил, что российские подразделения начали покидать районы сбора еще в воскресенье, но еще не достигли мест, которые можно было бы считать позициями для атаки.

Журналисты отмечают, что в момент, когда начнется российская атака, осведомленность США о том, что происходит, резко уменьшится. У американцев не будет наземных войск и самолетов-разведчиков в воздухе. Также российские кибератаки и средства радиоэлектронной борьбы исключат возможность оперативного получения разведданных.

Напомним, в Bellingcat подвергли сомнению разведданные США и НАТО по России. Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что у элит любого государства есть стимулы к тому, чтобы поделиться информацией с общественностью, но в случае с Россией этого почему-то не происходит.

Ранее РФ перебросила в Украину наемников, чтобы создать предлог для вторжения. По данным источников агентства Reuters в западных спецслужбах, в ОРДЛО растет число боевиков из российских частных военных компаний. Также Фокус сообщал, что эксперты исследовательского проекта Conflict Intelligence Team сообщили, что российская армия в скором времени достигнет готовности к вторжению в Украину. Для этого РФ подготовила Росгвардию, "кадыровцев", авиацию, сухопутные войска и флот.