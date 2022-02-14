Російські війська почали висуватися на позиції для нападу, — CBS

За інформацією журналістів, висування на позиції розпочалося у неділю. Після досягнення вогневих рубежів, артилерія РФ розпочне бойове розгортання сил і засобів для майбутньої атаки.

Частина російських підрозділів покинула місця зосередження біля українського кордону та розпочала висування на бойові позиції. Серед них кілька далекобійних артилерійських і ракетних установок, повідомляє CBS News.

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Видання повідомляє, що отримало інформацію від свого джерела в одному із силових відомств США. Воно повідомило, що російські підрозділи почали покидати райони збору ще в неділю, але ще не досягли місць, які можна було б вважати позиціями для атаки.

Журналісти зазначають, що в момент, коли почнеться російська атака, поінформованість США про те, що відбувається, різко зменшиться. В американців не буде наземних військ і літаків-розвідників у повітрі. Також російські кібератаки та засоби радіоелектронної боротьби заперечують можливість оперативного отримання розвідданих.

Нагадаємо, в Bellingcat піддали сумніву розвіддані США та НАТО щодо Росії. Керівник видання Bellingcat Христо Грозев вважає, що еліт будь-якої держави має стимули до того, щоб поділитися інформацією з громадськістю, але у випадку з Росією цього чомусь не відбувається.

Раніше РФ перекинула в Україну найманців, щоб створити привід для вторгнення. За даними джерел агентства Reuters у західних спецслужбах, в ОРДЛО зростає кількість бойовиків із російських приватних військових компаній. Також Фокус повідомляв, що експерти дослідницького проєкту Conflict Intelligence Team повідомили, що російська армія незабаром досягне готовності до вторгнення в Україну. Для цього РФ підготувала Росгвардію, "кадировців", авіацію, сухопутні війська та флот.