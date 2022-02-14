"Залишилися лічені дні": РФ завершує підготовку до масштабної операції проти України, — CIT

Російська армія незабаром досягне готовності до вторгнення в Україну. Для цього РФ підготувала Росгвардію та "кадирівців", авіацію, сухопутні війська та флот.

Останні півтора місяця Росія "ударними темпами" продовжує накопичувати війська біля кордонів України. РФ готує не тільки Сухопутні війська, а й авіацію, флот і Війська нацгвардії. Про це повідомляється в огляді дослідників Conflict Intelligence Team.

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Як вказують дослідники, підготовка до масштабної операції практично завершена або буде завершена протягом лічених дніі. Автори зібрали всі актуальні дані станом на вечір 13 лютого. Вони виділили кілька напрямків:

Білорусь

Брянська область

Курська область

Бєлгородська область

Ростовська область

Окупований Крим і флот

Авіація

Росгвардія та "кадирівці"

Російські війська в Білорусі

З початку січня було помічено перекидання військ зі Східного військового округу РФ. Пізніше стало відомо, що їх перекидають у Білорусь для навчань "Союзна рішучість-2022". При цьому частина російського контингенту розташувалась у місцях, де проведення навчань не озвучувалося. Зокрема, за кілька кілометрів від кордону з Україною на Гомельщині.

На полігонах і аеродромах також фіксуються російські війська, зокрема в районі Речиці. У районі Зябрівки відзначалася присутність десантної техніки. Дослідники вважають, що це може бути однією з ознак готовності до наступу.

[ + – ] Перекидання військ у Калиновичах

Брянська область

З кінця 2021 року в CIT відзначали перекидання російських військ у район Унечі, Клинців і Климово біля кордонів із Чернігівською областю. Ймовірно, там була перекинута техніка з 90-ї танкової дивізії Центрального округу. Туди ж перекидають техніку з 41 загальновійської армії.

[ + – ] Перекидання військ у Брянській області

[ + – ] Станція Унеча, Брянська область

Як пишуть автори, в Міноборони РФ не коментують накопичення військ ні в цій галузі, ні в будь-якій іншій. Із Брянської області російські військові можуть вирушити на Чернігів, а звідти на Київ. При цьому в Чернігові розташований штаб оперативного командування "Північ" ЗСУ.

Курська область

Війська 138-ї мотострілецької бригади з 6-ї загальновійськової армії ще наприкінці 2021 року були перекинуті до Курської області. Сама бригада базується в Ленінградській області. На полігоні "Заїжджі Двори" фіксували не лише цю бригаду, а й ешелони техніки інших підрозділів: 9-ї гвардійської артилерійської бригади, а також 200-ї мотострілецької бригади зі складу об'єднаного стратегічного командування "Північний Флот".

[ + – ] Танки на ешелоні в Архангельській області [ + – ] "Мста-С" у Новгородській області

[ + – ] Скупчення військ із супутника

Дослідники зазначають, що на одному з ешелонів були помічені "Буки" й інша техніка, що рухалася в напрямку Глухова (Сумська область). 21-а окрема мотострілецька бригада разом із 297-ою зенітною бригадою можуть взяти участь в операції на південний захід від Києва по трасі М02.

Також у районі Суджі, що в Курській області, було виявлено колону техніки. Вона була зафільмована в менш ніж 10 км від України та в 40 км від Сум. Проте встановити належність і цілі автоколони не вдалося.

Бєлгородська область

У Бєлгородську область перекидають техніку з 1-ї танкової армії зі Смоленської та Московської областей. У Веселу Лопань, що розташована в межах 40 км від України, перекинуто САУ 2С7 "Півонія" або 2С7М "Малка". Заявляється, що дальності стрільби вистачить, щоб вести вогонь по Харкову, не переходячи на українську територію. Саме 1-а танкова бригада може спробувати оточити чи захопити Харків.

[ + – ] Тяжка артилерія

У Бєлгородській області є ще два місця зосередження військ — район Червоної Яруги, що межує вже з Сумською областю та Валуйками (межують із Харківською). Там були помічені колони бронетехніки та вантажівок, проте оцінити масштаби накопичення військ у тому районі складно.

У районі Валуйок розташована 3-та мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії. Дослідники припускають, що ці сили могли б завдати удару в тил силам ООС на Донбасі.

Ростовський напрямок

Додаткові сили було перекинуто до Ростовської області. Частина 163-го танкового полку вирушила до району Міллерово. Ймовірно, туди висунувся й полк із БТР-82А. Передбачається, що техніку можуть перекидати в бік неокупованої частини Луганської області.

У разі масштабного наступу ці сили можуть спробувати охопити з півночі частину українських підрозділів на лінії дотику.

Окупований Крим і флот

На полігоні "Опук", що на півдні Керченського півострова, помічено техніку 58-ї армії з Північного Кавказу. Ці війська брали участь у війні проти Грузії у 2008 році. Наприкінці 2021 року в польовому таборі побільшало техніки.

Також на український півострів перекидають сили 49-ї армії з Південного військового округу. Зокрема, було помічено ешелон із САУ "Мста-С" у Краснодарському краї.

Наразі фактів стягування російських військ до адмінкордону немає.

На морі РФ має 11 великих десантних кораблів із Балтійського, Північного та Каспійського флоту. Також у Чорному та Середземному морях перебувають три крейсерські ударні групи. Морський десант може атакувати Одесу чи Маріуполь. У менших масштабах можливий наступ на Херсон і захоплення Північнокримського каналу.

Авіація

У межах навчань РФ перекинула в Білорусь 12 винищувачів Су-35 і 32 штурмовики Су-25СМ. Також бойова авіація була помічена в Бєлгородській і Брянській областях. Їх можна перекинути до кордону менш ніж за добу.

[ + – ] Штурмовики Су-25 на аеродромі Лунінець, Білорусь

Бойові та транспортні вертольоти також були перекинуті до кордонів. Частина з них розташувалася в Бєлгородській області, де вже перебувала у 2014 році. Інші були перекинуті на аеродром під Мінськом у Мачулищі.

Крім авіації, приватно стали з'являтися колони з оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер". Усього дослідники змогли нарахувати до 60 пускових установок комплексу в межах 500 км від України (дальність ураження комплексу 500 км).

Зазначається, що РФ має перевагу в повітрі через те, що українські засоби протиповітряної оборони застарілі, а постачання НАТО обмежені ЗРК малої висотності.

"Кадирівці" та Росгвардія

На початку лютого стало відомо про перекидання Військ нацгвардії "кадирівців" до кордонів із Україною. Специфічна техніка РФ була помічена практично в усіх областях, що межують із Україною. Також частина з них була направлена до Білорусі.

Перекидання сил Росгвардії до кордонів України говорить про ще один аргумент на користь можливого наступу.

"Росгвардійці" можуть виконувати поліцейські й антипартизанські функції. Присутність "кадирівців" викликає особливі побоювання, оскільки вони фактично не підзвітні федеральному командуванню ВНГ, а отже, за їхніми діями на можливих окупованих територіях буде набагато менше контролю", — резюмують автори.

За підсумками автори дослідження вважають, що незалежно від наказу про початок операції (буде він чи ні), до повної готовності залишаються лічені дні.

Нагадаємо, у РФ готують два прєекти постанови про визнання незалежності ОРДЛО. Один із них передбачає направлення документа в МЗС і Міноборони РФ.