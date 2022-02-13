30 км. від України. Росія перекинула до кордонів десятки бойових гелікоптерів (відео)

На низці відеороликів, які були зняті в містах, що межують з нашою країною, видно бойові гелікоптери, зокрема Мі-35М.

У російському Білгороді на відео потрапило масове перекидання бойових ударних гелікоптерів, які знаходяться за 30 км від кордону з Україною. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", де відстежують пересування військової техніки та ситуацію у світі.

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За 30 км від кордону з Україною на відео потрапила гелікоптерна стоянка, на якій видно з десяток бойових вертольотів. Спочатку група була помічена над центральною частиною РФ. Ймовірно, на стоянці стоять гелікоптери Мі-35М (транспортно-бойовий) та Мі-8МТВ-5 (десантно-транспортний).

[ + – ] Розташування бази з вертольотами

[ + – ] База з вертольотами Мі-35М та Мі-8МТБ-5

Як пишуть автори каналу, навесні 2014 року російські вертольоти використовували той самий майданчик, що і зараз. Нижче наведено фотографії за квітень 2014 року.

[ + – ] Фото за квітень 2014

На іншому відео, у Нижньогородській області зафіксовано кілька гуртів із вертольотами. Автор ролика ставить питання: "Куди ж вони летять?".

У сусідній із Нижньогородською областю в Чувашії також були помічені вертольоти. Вказувалося, що угрупування рухалось на південний захід.

[ + – ] Гелікоптери в Нижегородській області

Крім цього, у білоруському Добруші (Гомельська область), що в 40 км автошляхами до Чернігівської області, були зафіксовані ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" (розвідувально-ударний).

[ + – ] Ка-52 "Алігатор" у Добруші

Нагадаємо, журналісти The New York Times ще в січні повідомляли, що Росія перекидає бойові гелікоптери до кордонів України. Авіація може стати важливою перевагою для Москви, якщо вони вирішуватимуться на розширення агресії проти України, зазначали автори.

У NBC News опублікували карту із 9 можливими напрямками нападу Росії на Україну. За даними американської розвідки, на яку посилається телеканал, РФ спробує вдарити одразу з трьох напрямків, щоб скувати країну.