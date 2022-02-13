30 км от Украины. Россия перебросила к границам десятки боевых вертолетов (видео)

На ряде видеороликов, которые были сняты в городах, граничащих с нашей страной, видны боевые вертолеты, в частности Ми-35М.

В российском Белгороде на видео попала массовая переброска боевых ударных вертолетов, которые находятся в 30 км от границы с Украиной. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", где отслеживают передвижение военной техники и обстановку в мире.

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В 30 км от границы с Украиной на видео попала вертолетная стоянка, на которой виден с десяток боевых вертолетов. Сперва группа была замечена над центральной частью РФ. Вероятно, на стоянке стоят вертолеты Ми-35М (транспортно-боевой) и Ми-8МТВ-5 (десантно-транспортный).

[ + – ] Распололжение базы с вертолетами

[ + – ] База с вертолетами Ми-35М и Ми-8МТБ-5

Как пишут авторы канала, весной 2014 года российские вертолеты использовали ту же самую площадку, что и сейчас. Ниже приведены фотографии за апрель 2014.

[ + – ] Фото за апрель 2014

На другом видео, в Нижегородской области зафиксировано несколько групп с вертолетами. Автор ролика задается вопросом: "Куда же они летят?".

В соседней с Нижегородской областью в Чувашии также были замечены вертолеты. Указывалось, что группа двигалась на юго-запад.

[ + – ] Вертолеты в Нижегородской области

Кроме этого, в белорусском Добруше (Гомельская область), что в 40 км по автодорогам до Черниговской области, были зафиксированы ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" (разведывательно-ударный).

[ + – ] Ка-52 "Аллигатор" в Добруше

Напомним, журналисты The New York Times еще в январи сообщали, что Россия перебрасывает боевые вертолеты к границам Украины. Авиация может стать важным преимуществом для Москвы, если они все решаться на расширение агрессии против Украины, отмечали авторы.

В NBC News опубликовали карту с 9 возможными направлениями нападения России на Украину. По данным американской разведки, на которую ссылается телеканал, РФ попробует ударить сразу с трех направлений, чтобы сковать страну.