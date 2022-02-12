Войска РФ могут использовать 9 маршрутов вторжения в Украину, — NBC (фото)

Россияне одновременно ударят с севера, востока и юга, чтобы взять Украину в "клещи", считает разведка. Первым делом оккупанты постараются лишить ВСУ связи.

У российских войск есть девять маршрутов и два сценария, которые они могут использовать для вторжения в Украину. Подробности приводит американский телеканал NBC News, ссылаясь на данные разведки США.

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Военнослужащие считают, что два наиболее масштабных сценария нападения России предусматривают одновременные удары с нескольких сторон — так называемые "клещи". По одному из вариантов, россияне могут захватить почти всю территорию Украины к востоку от реки Днепр, где расположены около 50% украинских военных подразделений, в том числе наиболее подготовленные.

[ + – ] Карта с основными направлениями атаки РФ Фото: NBC News

Танки и механизированные подразделения российской армии пересекут границу направятся в сторону Полтавы и Харькова, окружая встречающиеся на пути города. Сухопутные войска будут перемещаться по трем направлениям со стороны Донбасса, продвигаясь на восток и юг в сторону Крыма и занимая берег Азовского моря. Одновременно с этим из оккупированного полуострова прибудет воздушный десант при поддержке военных вертолетов. По данным разведки, такой вариант также может предусматривает высадку морского десанта на побережье Черного моря и переброску войск из Одессы в Молдову для создания сухопутного коридора.

[ + – ] Маршруты РФ на востоке и юге Украины Фото: NBC News

NBC News пишет, что танки РФ могут подобраться к Киеву за двое суток. Россияне развернули почти 100 из 168 боевых групп по 800-900 военнослужащих каждая, при этом их количество растет с каждым днем. Президент Владимир Путин направил людей и оборудование шести подразделений спецназа, каждое из них состоит из 250-300 хорошо подготовленных бойцов. Россия также отправила подлодки и пять десантных кораблей с морскими пехотинцами к побережью Украины, еще шесть судов могут прибыть за несколько дней.

[ + – ] Маршрут РФ из Черного моря в Молдову

Более масштабный сценарий предусматривает еще два маршрута с северной стороны для окружения Киева. В этом случае россияне могут устроить артиллерийский обстрел, вести радиоэлектронное подавление и направить сухопутные силы из Беларуси в сторону Житомира и самой столицы Украины. Еще один маршрут могут проложить в Киев через Чернобыльскую зону.

[ + – ] Вторжение РФ с севера Фото: NBC News

Специалисты разведки уверены, что по хорошим дорогам в упомянутых районах российская боевая техника может оказаться возле Киева за два дня. РФ перебросила в Беларусь два зенитно-ракетных комплекса С-400 для воздушного превосходства над большей частью Украины, ведь они могут сбивать как самолеты, так и другие ракеты.

Вероятно, обе атаки начнутся ночью с массированных обстрелов артиллерийскими установками, баллистическими ракетами средней дальности и воздушной бомбардировки, которые уничтожат склады боеприпасов, радиолокаторы, самолеты, системами ПВО и другие критически важные объекты украинцев.

РФ попытается лишить Украину обороноспособности в первые часы после вторжения, например, устроит кибератаки и "заглушит" радиооборудование, чтобы оборвать связь между украинскими подразделениями из разных областей страны. Кроме того, оккупанты постараются разрушать мосты, захватывать переправы и минировать территории, чтобы разделить противников физически.

По примерным подсчетам, в случае полномасштабного вторжения РФ в Украине погибнут или будут ранены до 50 тысяч мирных жителей. Военный эксперт из Инстутита внешней политики Роб Ли считает, что Россия сосредоточит удары по военным, а не на по гражданскому населению и инфраструктуре, чтобы вызвать меньше негодования со стороны россиян.

Вполне возможно, президент Владимир Путин планирует не оккупировать Украину, а уничтожить как можно больше воинских частей, чтобы выдвинуть свои требования, обещая остановить вторжение. По словам эксперта, российские войска способны в первые 20-30 минут атаковать украинские аэродромы, после чего перейти к наземным боевым действиям.

Сегодня президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о вторжении РФ в Украину 16 февраля. По его словам, украинские власти знают обо всех рисках, однако рассчитывают на военные силы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, где Россия может провести диверсии перед вторжением. По его словам, под прицелом находятся Крым, Донбасс и Чернобыль.