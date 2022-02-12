"Мы готовы": Зеленский ответил на слухи о вторжении РФ 16 февраля (видео)

Президент призвал поделиться с ними "информацией о стопроцентном вторжении РФ", добавив, что власти знают обо всех рисках. При этом гарант считает, что украинцы должны рассчитывать только на себя.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию в СМИ, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Власть осознает все риски, а в информпространстве слишком много сообщений о вторжении, сообщил глава государства в ходе общения с журналистами, пребывая на военных учениях в Херсонской области.

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"Такие сюрпризы могут быть в любой момент. Мы должны рассчитывать на военные силы. Мы понимаем, что такие вещи могут быть без предупреждения, потому самое главное, чтобы мы были ко всему готовы, поэтому именно это отрабатывается. Готовы к любым шагам, с любой стороны, с любой границы. Я думаю, что наши специалисты, наши команды, министерства, военные на очень серьезном уровне именно этот уровень они продемонстрировали", — сказал президент.

По его словам, сегодня в информационном поле слишком много информации касательно полномасштабной войны со стороны Россий.

"Даже называют соответствующие даты. Мы понимаем обо всех рисках, понимаем, что эти риски есть. Если у вас или еще каких-либо людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении России, начиная с 16 числа, давайте нам эту информацию",- заявил глава государства.

"Мы должны, как государство, рассчитывать на себя, рассчитывать на своих военных, прежде всего, рассчитывать на своих граждан. И должны быть готовы в любой день", — добавил Зеленский.

Как известно, американская разведка назвала дату возможного вторжения РФ в Украину — 16 февраля. Такой вывод она сделала на основании информации, что российское руководство готовит своих военных именно к этой дате.

ЦРУ связалась с партнерами США по НАТО в Европе и распространила это заявление. Также известно о тайных переговорах лидера США Джо Байдена с главами стран ЕС и генсеком НАТО. В ходе беседы стороны однозначны в резких санкциях против Москвы в случае нападения на Украину. Также обсуждалось "предотвращение войны в Европе".

В свою очередь в "Слуге народа" призвали украинцев не паниковать на фоне новостей о вторжении, а полагаться на сильную армию, союзников и народ, который будет бороться за независимость.