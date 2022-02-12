"Народ будет сопротивляться": у Зеленского высказались на счет возможного нападения РФ

Партия "Слуга народа" призвала украинцев ориентироваться не на панические новости о вторжении, а на сильной армии и значительной поддержке, даже если что-то случится.

Украина имеет мощнейшую армию с 2014 года, огромную поддержку союзников в мире и простых людей, которые готовы отстаивать независимость страны. Поэтому украинцам надо сохранять спокойствие на фоне новостей о вторжении России, тем более большая часть из них основана на информации из анонимных источников или соцсетей, сообщила в Telegram спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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По ее словам, нынешняя власть в Украине организовала самую большую международную поддержку за все время независимости и приложила усилий, чтобы пророссийские силы в Украине имели меньше возможностей.

"Ситуация контролируется нашей армией во главе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, разведкой, дипломатами, а также нашими партнерами. В режиме 24/7 у нас есть постоянная координация со всеми ведущими государствами мира. Такого единения ведущих демократий уже не было десятки лет", — написала Палийчук.

Также она заверила, что Верховная Рада готова в любой момент собраться на заседание для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности.

"Сейчас звучат уже далеко не впервые за последние полгода "объявления" о начале более широкого вторжения. Доверять ли этому? Никто не может предвидеть будущее. Но все мы знаем, что украинский народ будет сопротивляться, а значит, это не могут не осознавать в России…. ", — сообщила спикер "слуг".

От имени политсилы она посоветовала ориентироваться не на "постоянное обновление панических новостей", а на то, что украинцы имеют серьезную поддержку и армию в случай чего.

"Сохраняем спокойствие и на своем уровне делаем то, что от нас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее", — подытожила Палийчук.

Как известно, СМИ сообщили много информации о нападении РФ на Украину в феврале. Подогревает слухи и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал, что Москва может пойти на этот шаг в любой момент.

Американская разведка, в свою очередь, назвала даже дату возможного вторжения в Украину — 16 февраля.