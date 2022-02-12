ЦРУ считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля, - Spiegel

По информации журналистов, американские спецслужбы перехватили признаки того, что российское руководство готовит своих военных именно к этой дате.

США предупредили союзников по НАТО в Европе, что опасаются нападения России на Украину на следующей неделе, 16 февраля. Об этом пишет SPIEGEL.

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Американская разведывательная служба ЦРУ и американские военные 11 февраля сообщили правительству Германии и другим странам НАТО о своих опасениях касаемо нападения. Они сослались на новую информацию.

По словам нескольких дипломатов и военных чиновников, в США рассказали много подробностей во время секретных брифингов. Были описаны конкретные маршруты русского вторжения, задачи военных и возможная дата — 16 февраля.

В Германии не смогли выяснить, на какой информации основывалось решительное предупреждение США. Однако было сказано, что американские отчеты были очень подробными и подкреплены многими источниками. При этом инсайдеры допускают, что США намеренно распространили эту информацию, чтобы торпедировать российские планы нападения.

Западные военные и дипломатические источники сообщили, что американские спецслужбы перехватили признаки того, что российское руководство готовит военных к следующей среде. Является ли это уже принятым решением, на данный момент достоверно сказать нельзя.

И хотя в Белом доме не могут заявить со стопроцентной уверенностью о нападении Москвы, президент США Джо Байден продолжает вести активный диалог с европейскими союзниками. Он созвал всех глав государств и правительств ЕС на секретную конференцию. Также были приглашены председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Помимо новых выводов, Байден также отметил, насколько важно продолжать диалог с Россией. Говорили также о возможном телефонном разговоре между ним и главой Кремля Владимиром Путиным.

Правительство Германии лишь в очень общих чертах прокомментировало содержание видеоконференции. Согласно информации, это был "важный обмен мнениями по очень, очень серьезной ситуации с безопасностью в Украине", в ходе которого было выражено единство союзников. Они сошлись во мнении на счет резких санкций против Москвы в случае вторжения, также речь шла о "предотвращении войны в Европе".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 11 февраля, что РФ может совершить вторжение в Украину в любой момент.

Опасается вторжения в Украину Россией и Польша, которая считает, что Москва может сделать этот шаг во время Олимпиады, как это было в случае с Грузией.