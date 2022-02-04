Как в Грузии: Польшая опасается возможного нападения РФ на Украину во время Олимпиады

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский говорит о явных сигналах подготовки РФ к атаке. По его словам, угрозы военного конфликта такого масштаба в Европе не было несколько десятилетий.

Россия может вторгнуться в Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире программы Wirtualna Polska, его процитировало агентство РАР.

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В 2008 году российские военные напали на Грузию практически в день открытия Олимпиады, напомнил польский чиновник.

"Такой риск, несомненно, есть. Россию никогда это (начало Олимпиады) не беспокоило", – заявил Яблонский.

Польский чиновник увидел явные сигналы, по которым можно говорить о подготовке президента России Владимира Путина к атаке. Одним из таких показателей он считает сообщения международных СМИ и наращивание военной мощи на границе с Украиной и Беларусью.

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"Я не могу рассказать о всех сведениях, которыми мы обладаем. Но я утверждаю, что угрозы конфликта такого масштаба в Европе не было уже несколько десятилетий. В этой ситуации безопасность является наивысшим приоритетом", – подчеркнул Яблонский.

Будет ли Польша говорить с РФ?

Польская дипломатия не обсуждает организации встречи Путина с представителями Польши, отметил он.

"Такой встречи на Олимпиаде не планируется, но мы не исключаем переговоров с Россией", – заявил чиновник.

Яблонский вспомнил заявление Путина на его пресс-конференции с венгерским главой правительства Виктором Орбаном в Москве. Тогда российский лидер заявил, что расширение НАТО на Польшу было "мошенничеством" против Москвы.

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"Путин хотел бы привести к ситуации, в которой соседние с Россией страны не будут самостоятельно принимать решения по суверенитету. Россия хочет давать согласие на членство в НАТО для Украины, Польши или других стран Центральной Европы", — сказал замминистра.

По его словам, Польша, Россия и США не могут ничего навязывать Украине и она должна выбирать сама вектор движения.

Напомним, что в Госдепе недавно говорили о планах РФ инсценировать нападение ВСУ на Донбассе, чтобы осуществить полномасштабное нападение на Украину. Как отметили в ведомстве, российские спецслужбы могут подготовить видеоролик об "атаках и жертвах взрывов".

Американская газета The Washington Post писала 3 февраля о предлоге для вторжения России в Украину. В этот же день главком ВСУ Валерий Залужный опроверг инфомрацию об угрозе от РФ.