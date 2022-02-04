Военной угрозы со стороны РФ для Украины сегодня нет, — главнокомандующий ВСУ (видео)
По словам Валерия Залужного, жителям приграничных районов Украины не стоит паниковать, поскольку переброска войск РФ является психологической операцией.
Вдоль украинской границы сконцентрировано большое количество российской техники и личного состава, однако военной военной угрозы со стороны России для Украины на сегодняшний день нет. Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.
По его словам, военное командование Украины продолжает фиксировать прибытие новой российской техники в приграничные районы и на оккупированные территории. Валерий Залужный подчеркнул, что некоторые военные части и подразделения Российской Федерации совершают постоянные перемещения вдоль украинской границы.
"Если внимательно проанализировать состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, оно нас беспокоит. Потому что это будет беспокоить любое государство: если у его границ находятся группировки (военные ударные группировки — ред.)", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
В эфире телеканала Валерий Залужный успокоил жителей приграничных областей и заверил, что на сегодняшний день для Украины нет военной угрозы со стороны Российской Федерации. Переброску российских войск главнокомандующий ВСУ назвал психологической операцией, поэтому, по его словам, украинцам не нужно паниковать.
Валерий Залужный в эфире ток-шоу "Право на владу" также заявил, что у Украины достаточно стратегических и оперативных запасов для отражения агрессии со стороны РФ. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что у официального Киева нет планов относительно проведения военных операций для освобождения оккупированных Крыма и Донбасса.
Напомним, 2 февраля журналист Buzzfeed Кристофер Миллер опубликовал новые спутниковые снимки российских войск вокруг Украины. По словам американского журналиста, спутники Maxar засняли на территории Беларуси оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", дальность стрельбы которых может "достать" до Киева.
3 февраля британское издание The Mirror сообщало, что Украина отправила 8 тысяч военных в Чернобыль из-за угрозы вторжения России. По данным журналистов, Москва с помощью военного спецназа может захватить заброшенные здания в Припяти.