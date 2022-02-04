Военной угрозы со стороны РФ для Украины сегодня нет, — главнокомандующий ВСУ (видео)

По словам Валерия Залужного, жителям приграничных районов Украины не стоит паниковать, поскольку переброска войск РФ является психологической операцией.

Вдоль украинской границы сконцентрировано большое количество российской техники и личного состава, однако военной военной угрозы со стороны России для Украины на сегодняшний день нет. Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

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По его словам, военное командование Украины продолжает фиксировать прибытие новой российской техники в приграничные районы и на оккупированные территории. Валерий Залужный подчеркнул, что некоторые военные части и подразделения Российской Федерации совершают постоянные перемещения вдоль украинской границы.

"Если внимательно проанализировать состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, оно нас беспокоит. Потому что это будет беспокоить любое государство: если у его границ находятся группировки (военные ударные группировки — ред.)", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

В эфире телеканала Валерий Залужный успокоил жителей приграничных областей и заверил, что на сегодняшний день для Украины нет военной угрозы со стороны Российской Федерации. Переброску российских войск главнокомандующий ВСУ назвал психологической операцией, поэтому, по его словам, украинцам не нужно паниковать.

[ + – ] Переброска войск РФ к границам Украины является психологической операцией

Валерий Залужный в эфире ток-шоу "Право на владу" также заявил, что у Украины достаточно стратегических и оперативных запасов для отражения агрессии со стороны РФ. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что у официального Киева нет планов относительно проведения военных операций для освобождения оккупированных Крыма и Донбасса.

[ + – ] Украина не планирует военные операции по освобождению Крыма и Донбасса

Напомним, 2 февраля журналист Buzzfeed Кристофер Миллер опубликовал новые спутниковые снимки российских войск вокруг Украины. По словам американского журналиста, спутники Maxar засняли на территории Беларуси оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", дальность стрельбы которых может "достать" до Киева.

3 февраля британское издание The Mirror сообщало, что Украина отправила 8 тысяч военных в Чернобыль из-за угрозы вторжения России. По данным журналистов, Москва с помощью военного спецназа может захватить заброшенные здания в Припяти.