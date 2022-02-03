Риск вторжения России: Украина отправила 8000 солдат в Чернобыль, - The Mirror

Есть риск использования российским спецназом во главе колонны вторжения заброшенных зданий в районе Припяти в качестве укрытия, считают обозреватели издания

Украинские военные полагают, что Россия может попытаться нанести молниеносный удар на юг, к Киеву, окружив город танками и артиллерией. Но если россияне это сделают, то могут столкнуться с дерзкой контратакой со стороны украинской армии и отрядов гражданской обороны, которые начнут партизанские атаки, сообщает The Mirror.

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В Чернобыльскую зону для патрулирования Украина направила около 8000 солдат, чтобы укрепить безопасность на белорусской границе, уверяет издание.

[ + – ] Заброшенное здание в Чернобыле

"Чернобыльская зона отчуждения — в большой опасности", говорит генерал-полковник украинских пограничных войск Юрий Шахрайчук. Он добавил, что украинские силы увеличили количество и нарастили численный состав патрулей в этой местности.

[ + – ] Украинский пограничник с дозиметром на белорусской границе

Если дозиметры, которые есть у каждого патруля, выйдут из строя, говорит Шахрайчук, отряд покинет зону отчуждения как можно быстрее. Чтобы мониторить ситуацию в зараженных радиацией районах, мы используем дроны, добавил он.

[ + – ] Украинский пограничник в чернобыльской зоне отчуждения

В соседней Белоруссии в Заречье Гомельской области была замечена российская машина РЭБ "Красуха-4". Россия расширяет свои батальоны "радиоэлектронной борьбы" на украинском направлении, их можно использовать для подавления связи или прослушивания.

"Красуха" способна выводить из строя радары и авиационные системы и посодействует вторжению, борясь с оборонительными радарными системами, возможно, глуша их.

Войска Национальной гвардии Украины, также направленные в этот район во вторник,1 февраля 2022 года, проводили военные учения в Чернобыле, всего в нескольких километрах от границы с Беларусью.

Ухоженная трасса, идущая от Чернобыля до Киева, означает, что российские танки могут легко и быстро штурмовать расстояние порядка 200 км.

[ + – ] Зона отчуждения в Чернобыле

Российские войска могут использовать заброшенные чернобыльские здания для укрытия, поскольку украинское командование может опасаться нанесения авиаударов и артиллерийских ударов в этой местности. Радиоактивная пыль, скрытая в земле и в зданиях, может быть выброшена в воздух взрывчатыми веществами в случае бомбардировки.

Сверхсекретные дороги через густые сосновые леса до сих пор в хорошем состоянии, и тоже могут быть использованы силами вторжения. Забетонированные дорожки окружены соснами высотой около 30 метров, которые могут легко скрыть атакующих, скрывающихся в оборонительных позициях от танков.

Если начнется вторжение

Чернобыль-2 — сверхсекретный советский поселок. Сейчас он заброшен, но когда-то здесь стояла система раннего предупреждения о ракетных атаках "Дуга" — одна из трех, построенных в Советском Союзе. Рядом находится забетонированный реактор №4 Чернобыльской атомной станции. Атака россиян на Киев может развернуться именно отсюда.

[ + – ] Чернобыль - близко к белорусской границе

В заброшенных строениях в районе Чернобыля сможет укрываться российский спецназ, стоящий во главе колонны вторжения.

В настоящее время, в Беларуси сосредоточено до 80 тысяч российских и белорусских военнослужащих, которые готовы начать атаку на Киев в любой момент — хотя российские военнослужащие официально находятся здесь с целью учений.

Ранее Фокус сообщал, что вторжение российских войск в Украину приведет к глобальному продовольственному кризису.

Тем временем, глава Минобороны Украины Алексей Резников полагает, что в проведении в стране дополнительной мобилизации нет необходимости, так как это может вызвать у населения панику.

Ранее, представители Госдепа США сообщали, что Россия начнет военное вторжение на украинскую территорию до конца февраля 2022 года.