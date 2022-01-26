"Видим все признаки": Госдеп заявил, что РФ начнет вторжение в Украину до середины февраля

Заместитель госсекретаря Шерман допустила, что на время нападения может повлиять проведение Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Государственный департамент США "видит все признаки" того, что РФ пойдет в наступление до середины февраля. Об этом во время онлайн-дискуссии на платформе "Ялтинской европейской стратегии" сообщила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман.

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"Мы готовы к разным сценариям. (Например, к сценарию) полномасштабного вторжения... Мы также рассматриваем сценарии и варианты гибридной атаки", — сказала Шерман.

По словам замгоссекретаря, она не знает, "что в голове у президента Путина" и даже окружение российского лидера "не знает, что он будет делать".

"У него есть планы для того, чтобы сконцентрировать военные подразделения на территории Украины… Но есть и другие планы. Мы определенно видим все признаки того, что он собирается использовать вооруженные силы (в промежутке времени между) настоящим моментом и серединой февраля", — сказала Шерман.

Также представительница Госдепа США добавила, что на выбор Путиным времени для атаки на Украину может повлиять и проведение Зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент государства-агрессора собирается присутствовать на их открытии 4 февраля, отметила Шерман.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент признаков подготовки Россией полномасштабного нападения нет.

Также Фокус разбирался, как РФ готовит захват Украины и какие сценарии нападения могут быть задействованы руководством государства-агрессора.