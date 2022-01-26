"Бачимо всі ознаки": Держдеп заявив, що РФ почне вторгнення в Україну до середини лютого

Заступниця держсекретаря Шерман припустила, що на час нападу може вплинути на проведення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Державний департамент США "бачить всі ознаки" того, що РФ піде у наступ до середини лютого. Про це під час онлайн-дискусії на платформі Ялтинської європейської стратегії повідомила заступниця державного секретаря США Венді Шерман.

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"Ми готові до різних сценаріїв. (Наприклад, до сценарію) повномасштабного вторгнення... Ми також розглядаємо сценарії та варіанти гібридної атаки", — сказала Шерман.

За словами заступниці держсекретаря, вона не знає, "що в голові у президента Путіна" і навіть оточення російського лідера "не знає, що він робитиме".

"У нього є плани для того, щоб сконцентрувати військові підрозділи на території України... Але є й інші плани. Ми напевно бачимо всі ознаки того, що він збирається використати збройні сили (у проміжку часу між) нинішнім моментом та серединою лютого", — сказала Шерман.

Також представниця Держдепу США додала, що на вибір Путіним часу для атаки на Україну може вплинути проведення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Президент держави-агресора має намір бути присутнім на їх відкритті 4 лютого, зазначила Шерман.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі ознак підготовки Росією повномасштабного нападу немає.

Також Фокус розбирався, як РФ готує захоплення України та які сценарії нападу можуть бути задіяні керівництвом держави-агресора.