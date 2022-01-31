Вторжение РФ в Украину приведет к глобальному кризису продовольствия, — СМИ

По информации журналистов, в случае начала военной операции на украинской территории, с дефицитом зерновых могут столкнуться страны Ближнего Востока и Африки.

В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Ближнего Востока и Африки столкнутся с дефицитом пшеницы и подорвет глобальную продовольственную безопасность. Об этом пишет колумнист Washington Post Энтони Файола со ссылкой на экспертов рынка.

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Автор публикации напомнил, что Украина в 2022 году может занять третье место среди мировых экспортеров пшеницы и четвертое среди экспортеров кукурузы. Однако возможное нападение России на украинское государства может сорвать поставки продовольствия. Большая часть зерновых предназначена для стран Ближнего Востока и Африки, которые сильно зависят от импорта. В последнее время более 40% ежегодных поставок кукурузы и пшеницы из Украины направляются на Ближний Восток или в Африку, говорится в колонке.

В свою очередь глава российской консалтинговой компании "СовЭкон" Андрей Сизов заявил, что если вторжение РФ произойдет, экспорт зерновых будет серьезно подорван.

"Это будет означать большие проблемы для всех крупных импортеров продовольствия, особенно в Северной Африке, Иране, Судане, Афганистане и Египте. При таком сценарии возрастает риск социальных волнений во всех этих странах", — сказал эксперт.

Например, портал APK-inform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов сообщил, что импорт пшеницы в Египет составил 12,5 тонн в сезоне 2020/21, при этом Украина поставила в эту страну 2,5 млн тонн зерна, а Россия — 8,1 млн тонн. Этот факт показывает, что два государства являются основными поставщиками пшеницы в Египет — общая доля двух стран составила 85%.

Профильный сайт World Grain в свою очередь отметил, что Украина, наряду с Россией и Францией являются лидерами по экспорту зерна в Марокко.

Аналитик в сфере сельского хозяйства из Breakthrough Institute Алекс Смит в своей статье в журнале Foreign Policy заявил, что угроза украинскому экспорту пшеницы представляет наибольший риск для глобальной продовольственной безопасности.

"В число ее клиентов входят Китай и Европейский Союз, но украинская пшеница стала основным импортным товаром в развивающихся странах, — добавил эксперт.

По словам Смита, в 2020 году половина всей пшеницы, которая потреблялась в Ливане, стране, которая с экономической точки зрения зависит от хлеба как от основного продукта, поступила именно из Украины. В свою очередь Йемен и Ливия импортируют 22% и 43% зерновых с украинской территории соответственно. Помимо этого в 2020 году украинское государство обеспечило более 20% пшеницы в Малайзии, Индонезии и Бангладеш.

В статье также отмечается, что Египет также сильно зависит от украинского экспорта пшеницы, и именно в этой стране в 1977 году начались массовые беспорядки из-за роста цен на продовольствие. Также разрушительное влияние на ситуацию с зерновыми возможные военные действия могут оказать и в Алжире. В этой стране власти отказались от импорта пшеницы из Франции, что может поставить государство в зависимость от поставок из Украины и России.

"Из 14 стран, которые потребляют более 10% пшеницы за счет украинского импорта, значительное число уже сталкивается с отсутствием продовольственной безопасности из-за продолжающейся политической нестабильности или открытого насилия", — отметил Смит.

Согласно прогнозу аналитиков американского Министерства сельского хозяйства, на который ссылается агентство Reuters, на Украину в этом году придется 12% мирового экспорта пшеницы, 16% кукурузы, 18% ячменя и 19% рапса.

Тем временем Смит подчеркнул, что большая часть украинской пшеницы выращивается в восточных регионах страны — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, которые, в случае начала полномасштабной военной операции государства-агрессора, могут пострадать первыми.

Руководитель отдела анализа рынка зерна в S&P Global Platts Питер Мейер заявил в комментарии колумнисту Washington Post, что в краткосрочной перспективе обеспокоенность вызывает вероятность взятия украинской экономики Россией под свой контроль, путем блокировки черноморского экспорта.

"Воздействие на мировых потребителей может быть намного хуже, если русские попытаются предпринять шаги, в том числе повысить экспортные пошлины, чтобы ограничить собственное производство пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности во время любой предполагаемой войны", — говорится в публикации.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что Государственный департамент обладает данными, согласно которым, РФ начнет вторжение в Украину до середины февраля.

Также Фокус писал о том, как Китай закупил больше половины всей пшеницы мира, что может свидетельствовать о надвигающемся кризисе продовольствия.