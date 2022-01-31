Вторгнення РФ в Україну призведе до глобальної кризи продовольства, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у разі початку військової операції на українській території з дефіцитом зернових можуть зіткнутися країни Близького Сходу та Африки.

У разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Близького Сходу та Африки зіштовхнуться з дефіцитом пшениці та підірве глобальну продовольчу безпеку. Про це пише колумніст Washington Post Ентоні Файола з посиланням на експертів ринку.

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Автор публікації нагадав, що Україна у 2022 році може посісти третє місце серед світових експортерів пшениці та четверте серед експортерів кукурудзи. Проте можливий напад Росії на українську державу може зірвати постачання продовольства. Більшість зернових призначена для країн Близького Сходу та Африки, які сильно залежать від імпорту. Останнім часом понад 40% щорічних поставок кукурудзи та пшениці з України прямують на Близький Схід або до Африки, йдеться у колонці.

Зі свого боку глава російської консалтингової компанії "СовЕкон" Андрій Сізов заявив, що якщо вторгнення РФ відбудеться, експорт зернових буде серйозно підірваний.

"Це означатиме великі проблеми для всіх великих імпортерів продовольства, особливо в Північній Африці, Ірані, Судані, Афганістані та Єгипті. За такого сценарію зростає ризик соціальних заворушень у всіх цих країнах", — сказав експерт.

Наприклад, портал APK-inform з посиланням на Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів повідомив, що імпорт пшениці в Єгипет склав 12,5 тонни в сезоні 2020/21, при цьому Україна поставила в цю країну 2,5 млн. тонн зерна, а Росія — 8,1 млн. тонн. Цей факт показує, що дві держави є основними постачальниками пшениці до Єгипту — загальна частка двох країн становила 85%.

Профільний сайт World Grain зі свого боку зазначив, що Україна, поряд з Росією та Францією, є лідерами з експорту зерна в Марокко.

Аналітик у сфері сільського господарства з Breakthrough Institute Алекс Сміт у своїй статті в журналі Foreign Policy заявив, що загроза українському експорту пшениці становить найбільший ризик для глобальної продовольчої безпеки.

"До числа її клієнтів входять Китай і Європейський Союз, але українська пшениця стала основним імпортним товаром у країнах, що розвиваються, — додав експерт.

За словами Сміта, у 2020 році половина всієї пшениці, яка споживалася в Лівані, країні, яка з економічного погляду залежить від хліба як від основного продукту, надійшла саме з України. Зі свого боку Ємен та Лівія імпортують 22% та 43% зернових з української території відповідно. Крім цього, у 2020 році українська держава забезпечила понад 20% пшениці в Малайзії, Індонезії та Бангладеш.

У статті також зазначається, що Єгипет також залежить від українського експорту пшениці, і саме в цій країні в 1977 році почалися масові заворушення через зростання цін на продовольство. Також руйнівний вплив на ситуацію із зерновими можливі воєнні дії можуть вплинути і в Алжирі. У цій країні влада відмовилася від імпорту пшениці з Франції, що може поставити державу в залежність від постачання з України та Росії.

"З 14 країн, які споживають понад 10% пшениці за рахунок українського імпорту, значна кількість вже стикається з відсутністю продовольчої безпеки через політичну нестабільність або відкрите насильство, що триває", — зазначив Сміт.

Згідно з прогнозом аналітиків американського Міністерства сільського господарства, на яке посилається агентство Reuters, на Україну цього року припаде 12% світового експорту пшениці, 16% кукурудзи, 18% ячменю та 19% ріпаку.

Тим часом Сміт наголосив, що більша частина української пшениці вирощується у східних регіонах країни — Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, які у разі початку повномасштабної військової операції держави-агресора можуть постраждати першими.

Керівник відділу аналізу ринку зерна в S&P Global Platts Пітер Мейер заявив у коментарі колумністу Washington Post, що в короткостроковій перспективі стурбованість викликає можливість взяття української економіки Росією під свій контроль, шляхом блокування чорноморського експорту.

"Вплив на світових споживачів може бути набагато гіршим, якщо росіяни спробують зробити кроки, зокрема підвищити експортне мито, щоб обмежити власне виробництво пшениці для забезпечення продовольчої безпеки під час будь-якої імовірної війни", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше заступниця державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Державний департамент має дані, згідно з якими РФ почне вторгнення в Україну до середини лютого.

Також Фокус писав про те, як Китай закупив більше половини всієї пшениці світу, що може свідчити про кризу продовольства, що насувається.