В очікуванні харчової кризи: Китай закупив понад половину всієї пшениці світу

За останні 10 років влада КНР наростила імпорт зернових на 360%. Це може призвести до безпрецедентного подорожчання продуктів харчування на світовому ринку найближчим часом.

Уряд КНР збільшив імпорт зернових на 22% у цьому році та на 360% за останні 10 років. Унаслідок рекордних закупівель зернових культур, у державному резерві Китаю опинилося більше зерна, ніж у решті країн світу разом узятих. Про це повідомляє видання Nikkei Asia.

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Як повідомив начальник відділу запасів зерна в Національному управлінні продовольства та стратегічних резервів Цинь Юйюнь, Китай підтримує свої запаси продовольства на "історично високому рівні".

"Наші запаси пшениці можуть задовольнити попит протягом півтора року. Немає жодних проблем із поставками продовольства", — сказав він.

Ця інформація підтверджується даними Мінсільгоспу США, які говорять про те, що в китайських сховищах зібрано 69% світових запасів маїсу, 60% рису, 51% пшениці та понад 30% соєвих бобів.

При цьому наголошується, що жодної гострої потреби та дефіциту з продуктами у країни немає. Нарощування обсягів імпорту пов'язане із застоєм внутрішнього виробництва через низьку врожайність через погану екологічну ситуацію.

У 2020 році Китай закупив продовольства на рекордні 98,1 млрд доларів, збільшивши імпорт на 22% за рік і на 360% за останні 10 років.

Такі дії Пекіна можуть призвести до різкого стрибка цін на продукти харчування в усьому світі. За даними ФАО (Продовольчої та сільськогосподарської організації при ООН), індекс цін продуктів харчування досяг рекордних значень за останні 10 років. Зокрема, зерно подорожчало на 23,2% за рік, рослинні олії — на 53%, молочна продукція — на 19,1%, м'ясо — на 17,6%, цукор — майже на 40%.

Старший науковий співробітник британського університету University of Warwick Алістер Сміт повідомив, що востаннє подібну динаміку можна було спостерігати у 1973-74 роках на тлі нафтової кризи. За його розрахунками, зростання реального індексу продовольчих цін перевищило 20% із моменту ведення статистики. Фахівець наголосив, що нова хвиля зростання цін на продукти харчування, перш за все, вдарить по найбідніших країнах світу.

"Якщо враховувати реальні ціни, то купити їжу на світовому ринку зараз важче, ніж практично будь-якого року з 1961-го, коли ООН почала вести статистику", — зазначив Сміт.

Раніше Фокус з’ясовував причини подорожчання гречаної крупи — стратегічного продукту для українських громадян. Серед інших факторів, що вплинули на вартість продукту, було названо дефіцит круп на ринку, скорочення імпорту та "психологічний" фактор.