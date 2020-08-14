Гречневые страсти. Почему нас снова пугают подорожанием стратегического продукта

Всем привычная гречневая крупа из обычного гарнира доросла до индикатора настроений в стране. Ее раскупают во время всеобщей паники и ее подорожанием пугают украинцев из года в год. Фокус пообщался с экспертами и обнаружил 5 факторов, подогревающих цены на крупу

Эта песня хороша – начинай сначала. В стране снова поползли слухи о подорожании гречки, которая уже давно перешла из разряда самой обычной крупы в индикатор уровня массового психоза.

О том, что Украине нечем перекрыть дефицит гречки, а, значит, крупа будет дорожать, в комментарии AgroPortal.ua рассказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. По его словам, на рынке наблюдается значительная нехватка крупы, и ситуация будет только усугубляться.

Тем, что привычная гречневая каша грозится стать деликатесом, украинцев пугают лет 10, и за это время периодическая гречневая паника стала уже нашей национальной традицией. Фокус пообщался с экспертами и обнаружил несколько факторов, подогревающих цены на крупу.

Фактор 1: рыночный

Как известно, чаще всего причиной подорожания является сокращение предложения того или иного товара. Так и с гречкой. Правда, здесь возможны два варианта – либо предложение должно действительно уменьшится, либо можно постоянно пугать его якобы уменьшением.

Сергей Громовой ссылается на официальную статистику, согласно которой в Украине посеяна лишь половина от минимальной потребности гречихи. Однако, если сравнить цифры с прошлогодними, картина выглядит вовсе не так драматично.

По информации главы Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, посевные площади под гречку по сравнению с прошлым годом не просто не уменьшились, но даже увеличились.

"Конечно, мы не знаем, какой будет урожайность – возможно, ниже, чем в прошлом году, - говорит Дорошенко. – Но, учитывая, что засеяно ее больше, вряд ли мы соберем меньший урожай, чем годом ранее".

А заместитель директора ProAgro Information Company Мария Колесник приводит официальную статистику Госстата, согласно которой в 2020-м посевные площади под гречку составляют 78,9 тыс. га, что на 14,2% больше, чем в прошлом году. При этом, отмечает эксперт, посевы гречки у сельхозпроизводителей выросли по сравнению с 2019 годом на 43,4%, а в хозяйствах населения сократились на 6,8%.

"В последние годы интерес к гречке со стороны производителей сокращался на фоне сокращения спроса: более дорогой продукт меньше пользовался популярностью у потребителя, – пояснила Мария Колесник в беседе с Фокусом. – Гречка – это продукт преимущественно внутреннего потребления, ее экспорт практически отсутствует. Возможно, разговоры о дефиците – это попытка обнулить запасы на складах производителей в преддверии нового сезона?".

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Фактор 2: импортный

Крупнейшим в мире производителем и, соответственно, потребителем гречневой крупы является РФ, и именно в России мы покупаем недостающую гречку. Но вот незадача: кризисы в наших странах идут параллельным курсом, и чаще всего, когда гречка оказывается нужна нам, россиянам она нужна еще больше!

При любом кризисе цена на гречку в российских магазинах всегда резко взлетает, поскольку наши северные соседи действительно считают ее "стратегическим продуктом" и при малейшей угрозе экономической нестабильности запасаются ею впрок. Так вышло и на этот раз.

В феврале-марте российские СМИ сообщали о том, что в РФ резко увеличился спрос на продукты длительного хранения – в первую очередь, на гречку и консервы. Ажиотажный спрос на эти товары начался с Москвы и Санкт-Петербурга в середине февраля и начал быстро распространяться по стране. Покупатели объясняли, что делают запасы, опасаясь введения жесткого карантина и прекращения поставок и производства продуктов. К середине марта спрос на гречку в ряде регионов вырос в 4 и более раз. Соответственно, поставщики начали поднимать цены, и в РФ приняли решение экспорт гречки приостановить – самим не хватает.

Фактор 3: психологический

Как только товар начинает дорожать, на потребительском рынке нарастают негативные ожидания, запускающие механизм ажиотажного спроса. Кстати, это очень хорошо заметно на примере роста курса доллара, который в пиковые моменты подстегивается повышенным спросом.

В случае с гречкой решающую роль играют два взаимодействующих между собой фактора. С одной стороны, гречка – это бюджетный продукт, на который в первую очередь ориентируются малообеспеченные украинцы. С другой стороны, как отмечают психологи, легче всего паническим настроениям поддаются именно самые бедные.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что здесь уже происходят определенные изменения. Так, эксперт по розничной торговле Андрей Куценко в беседе с Фокусом напомнил, что в начале нынешнего лета СМИ ретранслировали "ужасные прогнозы" о том, что скоро гречка будет продаваться чуть ли не по 80 грн, но тогда они никого не напугали.

Во-первых, к подобным "страшным прогнозам" многие уже привыкли – нельзя одной и той же информацией пугать людей вечно.

Во-вторых, в то время украинцы были больше озадачены карантином, чем ценами на крупу.

И, в-третьих, очевидно, что продавать гречку можно хоть по 300 грн – вопрос, кто ее будет покупать? Тот же Громовой отметил, что уже после того, как цена килограмма гречки перевалила за 30 грн, ее продажи резко упали. Сегодня она лежит на прилавках по 35 грн за килограмм и выше, совершенно не рискуя внезапно быть раскупленной.

Фактор 4: лоббистский

Как известно, в любой ситуации, прежде всего, надо искать, кому это выгодно. Частичный ответ на этот вопрос кроется все в том же заявлении главы Ассоциации гречки, по мнению которого Украине необходима государственная программа стабилизации рынка гречихи и нишевых культур в целом.

С одной стороны, гречка – это бюджетный продукт, на который в первую очередь ориентируются малообеспеченные украинцы. С другой стороны, как отмечают психологи, легче всего паническим настроениям поддаются именно самые бедные

Сергей Громовой отметил, что украинские сельхозпроизводители не слишком стремятся сеять гречиху, поскольку она нестабильна. Это не позволяет производителю смотреть на гречиху серьезно — ему лучше посеять прогнозируемые культуры с гарантированной доходностью. Например, кукурузу или сою. И вот этот фактор, по его мнению, как раз и может нивелировать госпрограмма. Суть ее заключается в том, что государство выкупает гречиху по фиксированной цене, которая устраивает аграрного производителя, и дает дотацию до этой фиксированной цены. Закупки осуществляются через "Аграрный фонд".

"Даже сейчас сбить ажиотаж помогли бы какие-то 10 тыс. тонн гречки. Но их нет", — говорит Громовой.

Но дело в том, что и ажиотажа-то тоже нет! Хотя желание главы гречневой Ассоциации отстоять "гречневые интересы" и необходимость "гречневой программы" вполне понятны.

По словам Алексея Дорошенко, любой производитель — хоть гречки, хоть зерна, хоть яблок — может выступать лоббистом собственного продукта. Мы крайне редко слышим от аграриев, что у нас все хорошо, продукции достаточно, цены будут снижаться. Зато почти всегда — "все плохо", "урожай отвратительный", "цены будут расти".

Таким образом подогревается интерес к продукту, спрос на него и, соответственно, цены.

Фактор 5: ценообразовательный

По словам Марии Колесник, аграрии очень чувствительны к рыночной конъюнктуре, и когда спрос растет, они тут же расширяют посевные площади. И сегодня гречка для производителей не настолько прибыльная культура, чтобы концентрироваться на ее производстве.

При этом Алексей Дорошенко считает, что наши производители зарабатывают на гречке совсем неплохие деньги — все дело в особенностях ценообразования.

"Я уже лет пять призываю к импорту, чтобы была конкуренция и в итоге это дало рыночный эффект, — говорит Дорошенко. — Возможно, для многих это станет новостью, но гречка за рубежом стоит дешевле, чем у нас. Причем даже в Германии. И все дело в том, что у нас разный подход к ценообразованию гречки. Начнем с того, что за рубежом гречку всегда сеют на полях, которые "отдыхают", например, после пшеницы. Эти поля могли бы оставаться пустыми, и засеянная на них гречиха – это дополнительная прибыль, соответственно, стоит она копейки. В Украине же подход другой: наши аграрии считают, что любой сантиметр почвы должен приносить прибыль. Поэтому наши поля не "отдыхают", из земли выжимают все соки, из года в год сея на ней пшеницу и рапс. И вот из-за такого пиратского отношения к земле гречка у нас стоит на уровне других культур".

Еще одна причина высоких цен заключается в спросе на эту крупу. В то время как в Европе гречка считается чуть ли не сорной травой, в странах СНГ спрос со стороны потребителей не ослабевает, и это позволяет производителям взвинчивать цены, несмотря на низкую себестоимость этой культуры.

Эксперт отмечает, что значение гречки для украинцев значительно переоценено, особенно учитывая, что на украинских прилавках представлено немало других круп. Постепенно гречка будет терять свою популярность, прогнозирует Дорошенко, в том числе и у малообеспеченных украинцев, хотя она и считается "социальным продуктом".