В ожидании пищевого кризиса: Китай закупил больше половины всей пшеницы мира

За последние 10 лет власти КНР нарастили импорт зерновых на 360%. Это может привести к беспрецедентному подорожанию продуктов питания на мировом рынке в ближайшее время.

Правительство КНР увеличило импорт зерновых на 22% в этом году и на 360% за последние 10 лет. В результате рекордных закупок зерновых культур, в государственном резерве Китая оказалось больше зерна, чем во всех остальных стран мира вместе взятых. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

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Как сообщил начальник отдела запасов зерна в Национальном управлении продовольствия и стратегических резервов Цинь Юйюнь, Китай поддерживает свои запасы продовольствия на "исторически высоком уровне".

"Наши запасы пшеницы могут удовлетворить спрос в течение полутора лет. Нет никаких проблем с поставками продовольствия", — сказал он.

Эта информация подтверждается данными Минсельхоза США, которые говорят о том, что в китайских хранилищах собрано 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов.

При этом отмечается, что никакой острой потребности и дефицита с продуктами у страны нет. Наращивание объемов импорта связано с застоем внутреннего производства по причине низкой урожайности из-за плохой экологической ситуации.

В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 млрд долларов, увеличив импорт на 22% за год и на 360% за последние 10 лет.

Такие действия Пекина могут привести к резкому скачку цен на продукты питания во всем мире. По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН) индекс цен продуктов питания достиг рекордных значений за последние 10 лет. В частности зерно подорожало на 23,2% за год, растительные масла — на 53%, молочная продукция — на 19,1%, мясо — на 17,6%, сахар — почти на 40%.

Старший научный сотрудник британского университета University of Warwick Алистер Смит сообщил, что последний раз подобную динамику можно было наблюдать в 1973-74 годах на фоне нефтяного кризиса. По его расчетам рост реального индекса продовольственных цен превысил 20% с момента ведения статистики. Специалист подчеркнул, что новая волна роста цен на продукты питания, прежде всего, ударит по беднейшим странам мира.

"Если учитывать реальные цены, то купить еду на мировом рынке сейчас труднее, чем практически в любой год с 1961-го, когда ООН начала вести статистику", — отметил Смит.

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