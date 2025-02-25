В Украине подскочит цена на некоторые продукты: эксперт рассказала, что в зоне риска (видео)

Эксперт Лариса Гук отмечает, что на ценники в ближайшее время могут повлиять сезонные колебания. Чтобы обеспечить потребности украинцев, увеличится импорт из других стран.

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В Украине в ближайшее время могут вырасти цены на продукты из-за сезонных колебаний, прежде всего в зоне риска овощи. Об этом эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук рассказала в эфире "Киев 24".

Специалист объяснила, что цены на овощи на украинских прилавках сезонно растут из-за того, что у нас нет развитого тепличного хозяйства, которое могло бы удовлетворить потребности покупателей.

"Сейчас мы можем наблюдать молодой картофель из Египта, капусту из Греции, томаты из Турции или Испании — и далее по списку. Как-то за 30 лет независимости Украины не сложилось с тем, чтобы тепличное хозяйство, производство овощей закрытого грунта достигло того уровня, чтобы удовлетворять внутреннего потребителя в тот период, когда основной летний урожай и этот зимний из теплицы уравновешивали бы ситуацию", — сказала Лариса Гук.

Эксперт также отметила, что сейчас в украинских магазинах немного падают цены на некоторую продукцию, в частности молочную, потому что ценник увеличился до того предела, когда потребитель отказывается от покупки.

"Как будет развиваться ситуация в дальнейшем — будем видеть, потому что сейчас есть определенный конфликт на рынке между производителями молока как сырья и производителями молочной продукции. Молокозаводы обвиняют фермеров в том, что они повышают очень сильно цены, но не надо забывать, что летом прошлого года именно молокозаводы вызвали эту ситуацию, когда один перед другим пытались выкупать это сырье у фермеров, чтобы сделать масло и продать его на экспорт", — сказала Гук.

Напомним, 22 февраля Фокус со ссылкой на портал ЛУН писал, в каких городах Украины продолжает дорожать жилье и где квартиры самые дешевые.

Эксперт молочных рынков Макс Фастеев 20 февраля рассказал, что цена на сливочное масло в Украине выросла более чем на треть.