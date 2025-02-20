Подоржал больше, чем на треть: в Украине выросла стоимость популярного продукта

Инфляция в январе 2025 года считается самой высокой, хотя в феврале 2023 года и в 2017 году она достигала 30%.

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В Украине выросла цена на сливочное масло. Причиной этого является годовая потребительская инфляция — в январе 2025 года она достигла почти 34% к январю 2024 года. Это рекордный показатель за последние 10 лет, рассказывает эксперт молочных рынков Макс Фастеев.

"Основным драйвером является товарный рынок — нефасованное масло, которое продается большими партиями, в частности экспортируется или импортируется. И именно здесь кроются позитивные новости для потребителей", — говорится в сообщении.

По итогам февраля или даже марта годовая потребительская инфляция сливочного масла может ускориться. Издание добавляет, что это произойдет не из-за подорожания продукта в магазине, а из-за низкой базы предыдущего периода.

В дальнейшем потребительские цены на сливочное масло уже стабилизируются. Об этом факте свидетельствуют случаи акционных предложений.

"Весной должны увидеть более четкий тренд к снижению конечной стоимости продукта", — добавили в издании.

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, что цены на продукты в Украине в 2025 году будут увеличиваться по мере продолжения большой войны с Россией, и здесь хлеб не исключение. По его словам, ежемесячно цены на хлеб могут расти в пределах 1,5-2%, а за год в целом он может подорожать более чем на 20%.

Следует отметить, что украинцы в целом наблюдают подорожание продуктов, и уменьшение цен пока не предвидится. Тенденция подорожания коснется самых простых продуктов - это, в частности, гречка, морковь, картофель, капуста.