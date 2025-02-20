Подоржав більше, ніж на третину: в Україні зросла вартість популярного продукту

Інфляція в січні 2025 року вважається найвищою, хоча в лютому 2023 року і в 2017 році вона сягала 30%.

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В Україні зросла ціна на вершкове масло. Причиною цього є річна споживча інфляція — в січні 2025 року вона досягла майже 34% до січня 2024 року. Це рекордний показник за останні 10 років, розповідає експерт молочних ринків Макс Фастєєв.

"Основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується. І саме тут криються позитивні новини для споживачів", — йдеться в повідомленні.

За підсумками лютого або навіть й березня річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритись. Видання додає, що це відбудеться не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.

Надалі споживчі ціни на вершкове масло вже стабілізуються. Про цей факт свідчать випадки акційних пропозицій.

"Весною маємо побачити більш чіткий тренд до зниження кінцевої вартості продукту", — додали у виданні.

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідав, що ціни на продукти в Україні 2025 року збільшуватимуться в міру продовження великої війни з Росією, і тут хліб не виняток. За його словами, щомісяця ціни на хліб можуть зростати в межах 1,5-2%, а за рік загалом він може подорожчати більш ніж на 20%.

Слід зазначити, що українці загалом спостерігають подорожчання продуктів, і зменшення цін поки не передбачається. Тенденція подорожчання торкнеться найпростіших продуктів — це, зокрема, гречка, морква, картопля, капуста.