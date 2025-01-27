Владі це вигідно: як зростуть ціни на продукти на початку 2025 року, — експертка

Українці спостерігають подорожчання продуктів, і зменшення цін поки не передбачається. Однак якщо раніше дорожчало те, що купує лише частина споживачів, тепер тенденція торкнеться найпростіших продуктів.

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Ціни в Україні лише зростатимуть, і прогнози щодо подорожчання різні — від 10–15% до 50% і вище. Ціна на олію у першій половині року можу "неприємно здивувати", молоко дорожчає через дефіцит, а масло вже важко знайти за ціною менш як 100 гривень. Детальніше про ситуацію розповіла експертка у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

На які продукти зростуть ціни у 2025-му

Подорожчання не омине такі "сакральні" продукти, як:

хліб, насамперед свіжа випічка і лаваш;

гречка;

морква;

картопля;

капуста.

Ціна на курячі яйця навпаки падає. Експертка пов’язала це з відсутністю активного попиту та обмеженим терміном придатності. Однак вона порадила перевіряти термін придатності яєць, якщо цінник на них — підозріло низький.

Продукти на борщ зазвичай ростуть в ціні ближче до весни, але цього сезону традиція порушена.

"Осінній шок, коли лихоманило сегмент борщового набору й усі незлим тихим словом згадували спеку, що негативно вплинула на обсяги виробництва овочів, плавно переріс у зимове подорожчання. Українець готовий платити 60 грн за овочі. Згадайте цибулеву епопею, коли ціна сягала майже сотні за кіло. Платити, але за якісний продукт. Якого мало", — підкреслила Гук.

Вона поділилась трьома "впевненими" прогнозами:

попит на крупи та макаронні вироби зросте;

кількість охочих мати власні обороти й вирощувати овочі збільшиться;

почнеться розбудова овочесховищ за сприяння держави.

Подорожчання продуктів вигідне державі

Нарізний батон в грудні 2021 року коштував 18 гривень, нині ж його ціна вже сягає понад 30 гривень. Молоко лише за 2024 рік подорожчало майже на 8 гривень за літр. Також високою вартістю відзначились кава й шоколад.

Експертка повідомила, що споживчі ціни ростуть швидше, ніж передбачав Нацбанк. У Мінекономіки відстежують цінову динаміку й не бачать потреби запроваджувати додаткове регулювання.

"Хоча що вищі ціни — то вигідніше офіційному Києву. Відповідь ховається в трьох літерах — ПДВ. У кожному кілограмі картоплі, ковбаси, сала, хліба ховається податок на додану вартість, а отже, наповнення казни", — пояснила Гук.

Однак якщо подорожчання кави або шоколаду відчула лише частина українців, то ціна на хліб, картоплю і яйця — чутлива для багатьох.

Овочі, фрукти, цукор, олія і борошно опинились у зоні ризику, бо вони потрібні щодня. Водночас купівельна спроможність знижується, тому попит на найпростіші продукти зростає.

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