Субсидії на житло: чому ВПО втрачають виплати від держави (відео)

Власники орендованого житла можуть отримати компенсацію різних податків, зауважив активіст ВПО Аркадій Петросян. Ця компенсація не мотивує їх здавати квартири переселенцям.

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Внутрішньопереміщені особи (ВПО) втратили виплати від держави з березня 2024 року, і тому українська влада вирішила їм допомогти субсидіями на оренду житла. При цьому субсидію мало хто отримав через низку проблем, яку урядовці не врахували. Більшість людей, які переселились в інші регіони з Бахмуту, Часового Яру, Соледару не змогли скористатись державною допомогою. Про проблеми субсидії на житло переселенцям голова Асоціації молодих ВПО Аркадій Петросян розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Субсидії на житло — деталі виплат ВПО

Петросян пояснив, що у рішенні уряду щодо субсидій на оплату оренди ВПО є певні проблеми. Через ці проблеми не отримають виплати люди, які втратили домівки через війну та орендують його в інших регіонах України. Співрозмовник виділив дві проблеми, які очікують переселенців.

Перша проблема — субсидія на оплату оренди ВПО скасовується, якщо власник квартири вже має субсидію або іншу допомогу від держави. Зі слів активіста, певна частина орендодавців — це пенсіонери. Своєю чергою, значна частина пенсіонерів отримує субсидію на квартплату. Тобто ВПО втрачають можливості субсидії на оренду, бо один вид допомоги на помешканні вже є.

"Є така історія, що якщо орендодавець вже отримує субсидію по інших програмах, а ви знаєте, у нас багато людей отримують субсидію на комунальні послуги, то ця субсидія не буде працювати під час оренди житла", — сказав Петросян.

Друга проблеми — "сірий" ринок оренди (тобто не укладання офіційних договорів між наймачами та орендодавцями). У такому випадку взагалі неможливо отримувати субсидію на житло ВПО, оскільки оренди держава просто не бачить. При цьому люди не бажають виводити "з тіні" угоди навіть за умови, якщо держава компенсуватиме податок на доходи (ПДФО), зауважив активіст.

"Орендодавці не хочуть офіційно оформлювати відносини з внутрішньопереміщеними особами. Навіть якщо держава буде покривати ПДФО, чи якщо буде подавати покривати єдиний податок для ФОПу. Тому що дуже багато причин, потрібно буде декларувати цей дохід, декларувати квартиру і так далі", — пояснив Петросян.

Виплати для ВПО — зміни з 29 січня

Зазначимо, Фокус писав про реформу виплат для ВПО, які почнуть діяти з 29 січня 2025 року. На порталі Уряд Online пояснили умови для отримання допомогу від держави. Таких умов є шість, серед них — погані житлові умови (коли замала площа на людину) або розмір квартплати більш як 20% доходу родини. Обов'язкова умова — укладання типового договору з орендодавцем. У постанові Кабміну вказано, які переваги отримають орендодавців. Якщо це звичайна людина, то їй компенсують ПДФО та військовий збір. Якщо помешкання орендуватимуть у ФОП, то підприємцю компенсують частину єдиного податку.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль детально описав умови виплати субсидії на житло ВПО.