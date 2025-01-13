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Економіка

ВПО отримають субсидію на оренду житла: коли і як можна буде подавати заявки (інфографіка)

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Фото: Getty Images | В Україні з 29 січня запрацює програма субсидій на оренду житла для переселенців

Звернутися по субсидію на оренду можуть переселенці, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний Україні. Допомогу призначатимуть родинам, які витрачають на оренду понад 20% доходів.

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З 29 січня в Україні запрацює програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це частина "Зимової підтримки" і комплексний пакет нових і вже наявних програм, які роблять допомогу доступнішою для всіх, хто її потребує. Про це повідомляє портал Уряд Online.

Право на отримання субсидії мають переселенці, які проживають у Луганській, Донецькій, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Хто може отримати субсидію

  • ті, в кого відсутнє власне житло у регіоні, до якого переїхали, або наявне житло площею менш ніж 13,65 кв. м на кожного члена сім’ї;
  • родини, чиє житло знищене або пошкоджене і стало непридатним для проживання;
  • родини, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду;
  • ті, хто не отримує допомогу на проживання як ВПО;
  • родини, які не є учасниками програми "Прихисток";
  • сім’ї з низьким доходом — якщо середній дохід на одну особу становить менше двох прожиткових мінімумів (5840 грн), такі родини можуть претендувати на більшу субсидію.
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Субсидія на оренду житла для ВПО
Фото: Міністерство соціальної політики

Куди звертатися для оформлення субсидії

  • до Пенсійного фонду України;
  • через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок;
  • у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Заяву розглядають до 10 робочих днів.

Субсидію перерахують на поточний рахунок, відкритий у банку.

Які переваги для орендодавців

Держава компенсує для орендодавця податки, що мають бути сплачені із доходу від оренди:

  • власникам житла держава компенсуватиме ПДФО та військовий збір,
  • ФОПам — ставку єдиного податку із розміру соціальної вартості оренди.

Нагадаємо, 7 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.

13 січня уряд виділив додаткові 5 млрд грн для забезпечення програми "Зимова єПідтримка".