ВПЛ получат субсидию на аренду жилья: когда и как можно будет подавать заявки (инфографика)
Обратиться за субсидией на аренду могут переселенцы, которые переместились в любой регион, подконтрольный Украине. Помощь будут назначать семьям, которые тратят на аренду более 20% доходов.
С 29 января в Украине заработает программа субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это часть "Зимней поддержки" и комплексный пакет новых и уже имеющихся программ, которые делают помощь более доступной для всех, кто в ней нуждается. На портале Правительство Online объяснили, как получить субсидию на аренду жилья ВПЛ.
Субсидия на аренду жилья ВПЛ: кто может получить
- те, у кого отсутствует собственное жилье в регионе, в который переехали, или имеется жилье площадью менее 13,65 кв. м на каждого члена семьи;
- семьи, чье жилье уничтожено или повреждено и стало непригодным для проживания;
- семьи, которые тратят более 20% своего дохода на аренду;
- те, кто не получает помощь на проживание как ВПЛ;
- семьи, которые не являются участниками программы "Приют";
- семьи с низким доходом — если средний доход на одного человека составляет менее двух прожиточных минимумов (5840 грн), такие семьи могут претендовать на большую субсидию.
Как получить субсидию на аренду жилья ВПЛ
Для получения субсидии на аренду жилья переселенцам необходимо обратиться:
- в Пенсионный фонд Украины;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение;
- в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Заявление рассматривают до 10 рабочих дней.
Субсидию на аренду жилья ВПЛ перечислят на текущий счет, открытый в банке.
Какие преимущества для арендодателей
Государство компенсирует для арендодателя налоги, которые должны быть уплачены с дохода от аренды:
- владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор,
- ФЛП — ставку единого налога с размера социальной стоимости аренды.
Напомним, 7 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.
13 января правительство выделило дополнительные 5 млрд грн для обеспечения программы "Зимняя еПоддержка".