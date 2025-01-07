В январе еще одна категория населения может получить субсидию: что известно, подробности

Выплаты смогут получить внутренне перемещенные лица, но только для аренды жилья. По словам Шмыгаля, это должно помочь указанной категории населения.

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В январе заработает одна из программ "Зимней поддержки" — прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 7 января.

"В этом месяце начнет работать еще одна программа Зимней поддержки — прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время", — сказал он.

Глава правительства добавил, что в 2025 году продолжится реализация инициативы "Зимняя поддержка". Он отметил, что сейчас уже есть более 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка", а более 8 млн украинцев уже получили эту поддержку.

По словам Дениса Шмыгаля, в рамках "Зимней поддержки" также реализуется инициатива "еКнига". От тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет, уже есть более 56 тысяч заявок.

Напомним, что государственная помощь "Зимняя еПоддержка" в размере 1000 грн предоставляется тем украинцам, которые находятся на территории страны, включая детей. Эти средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки медикаментов, пожертвований на нужды ВСУ, приобретения билетов Укрзализныци и других услуг.

А программа "еКнига" запущена в Украине 16 декабря. Граждане, которым исполнилось 18 лет, начиная с 1 января 2024 года, могут получить от государства средства на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке. После зачисления средств их можно потратить в течение трех месяцев, но только в магазинах, которые присоединились к программе.