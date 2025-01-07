В січні ще одна категорія населення може отримати субсидію: що відомо, подробиці

Виплати зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, але лише для оренди житла. За словами Шмигаля, це має допомогти зазначеній категорії населення.

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У січні запрацює одна з програм "Зимової підтримки" — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 січня.

"Цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час", — сказав він.

Глава уряду додав, що у 2025 році продовжиться реалізація ініціативи "Зимова підтримка". Він зазначив, що наразі вже є понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка", а понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку.

За словами Дениса Шмигаля, у межах "Зимової підтримки" також реалізується ініціатива "єКнига". Від тих, кому у 2024 році виповнилось 18 років, вже є понад 56 тисяч заявок.

Нагадаємо, що державна допомога "Зимова єПідтримка" в розмірі 1000 грн надається тим українцям, які перебувають на території країни, включно з дітьми. Ці кошти можна використовувати для оплати комунальних послуг, купівлі медикаментів, пожертвувань на потреби ЗСУ, придбання квитків Укрзалізниці та інших послуг.

А програма "єКнига" запущена в Україні 16 грудня. Громадяни, яким виповнилось 18 років, починаючи з 1 січня 2024 року, можуть отримати від держави кошти на купівлю паперових, електронних та аудіокнижок українською мовою. Після зарахування коштів їх можна витратити протягом трьох місяців, але лише у книгарнях, які приєдналися до програми.