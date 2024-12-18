В Україні стартувала програма "єКнига": хто і як може отримати 908 гривень (відеоінструкція)

Проєкт реалізується через застосунок "Дія". Після зарахування коштів їх можна буде витратити протягом трьох місяців. Але лише у книгарнях, які приєдналися до програми.

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У понеділок, 16 грудня, в Україні запустили програму "єКнига". Громадяни, яким виповнилось 18 років, починаючи з 1 січня 2024 року, можуть отримати від держави кошти на купівлю паперових, електронних та аудіокнижок українською мовою. Фокус розбирався, як отримати 908 грн на книжку.

Як отримати 908 грн на книжку

Для участі в програмі необхідно мати паспорт (ID-картку або закордонний паспорт) та податковий номер (РНОКПП), які мають бути завантажені у застосунку "Дія". Заявку на отримання коштів можна подати протягом року з моменту, коли людині виповнилося 18 років, повідомляють у Мінкульті.

Для участі у програмі необхідно:

Відкрити застосунок "Дія". Обрати послугу "єКнига". Створити віртуальну картку "єКнига" у банку-партнері. Подате заявку. Очікувати на зарахування коштів.

Отримані 908 гривень на книги можна витратити протягом трьох місяців із моменту їх нарахування. Придбати літературу можна в книгарнях, що беруть участь у програмі. Книжки можуть належати до будь-яких жанрів — від художньої літератури до наукових видань і жахів.

Державна ініціатива покликана популяризувати читання серед молоді та підтримати українське книговидання. У Мінкульті радять не втрачати нагоди поповнити свою бібліотеку улюбленими книжками.

Невикористані кошти повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що програму планують продовжити і на наступні роки.

"Якщо вам виповниться 18 пізніше, ви також зможете податися", — запевнив він.

Нагадаємо, стримінговий сервіс Netflix представити перший сезон серіалу "Сто років самотності" за мотивами однойменного роману Габріеля Гарсіа Маркеса.

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