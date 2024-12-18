В Украине стартовала программа "єКнига": кто и как может получить 908 гривен (видеоинструкция)

Проект реализуется через приложение "Дія". После зачисления средств их можно будет потратить в течение трех месяцев. Но только в магазинах, которые присоединились к программе.

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В понедельник, 16 декабря, в Украине запустили программу "єКнига". Граждане, которым исполнилось 18 лет, начиная с 1 января 2024 года, могут получить от государства средства на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке. Фокус разбирался, как получить 908 грн на книгу.

Как получить 908 грн на книжку

Для участия в программе необходимо иметь паспорт (ID-карту или загранпаспорт) и налоговый номер (РНУКПН), которые должны быть загружены в приложении "Дія". Заявку на получение средств можно подать в течение года с момента, когда человеку исполнилось 18 лет, сообщают в Минкульте.

Для участия в программе необходимо:

Открыть приложение "Дія". Выбрать услугу "єКнига". Создать виртуальную карту "єКнига" в банке-партнере. Подать заявку. Ожидать зачисления средств.

Полученные 908 гривен на книги можно потратить в течение трех месяцев с момента их начисления. Приобрести литературу можно в книжных магазинах, участвующих в программе. Книги могут принадлежать к любым жанрам — от художественной литературы до научных изданий и ужасов.

Государственная инициатива призвана популяризировать чтение среди молодежи и поддержать украинское книгоиздание. В Минкульте советуют не терять возможности пополнить свою библиотеку любимыми книгами.

Неиспользованные средства вернутся на счет Украинского института книги.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что программу планируют продлить и на последующие годы.

"Если вам исполнится 18 позже, вы также сможете податься", — заверил он.

Напомним, стриминговый сервис Netflix представить первый сезон сериала "Сто лет одиночества" по мотивам одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса.

Фокус собрал подборку книжных новинок, которые стоит почитать. В списке — рождественские ромкомы, напряженные триллеры, фэнтези и мемуары.