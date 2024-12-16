Рождественские ромкомы, украинская классика, триллеры и фэнтези-циклы: что почитать в конце года

Украинские книжные магазины пополняются новинками на любой вкус — от скандальных признаний до атмосферных ромкомов, от герметичных триллеров до таинственного фэнтези. Фокус разобрался, какие книги уже появились на полках, а каких придется еще немного подождать.

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Уже на следующей неделе в Украине будут праздновать Рождество, 2025 год на подходе и совсем скоро постучится в дверь. Однако пока погода не радует пушистым снегом для атмосферных прогулок, вместо этого подсунув дожди с сильным ветром. Отвлечься от внутренних тревог может помочь художественная литература. Чтение имеет сейчас значительное преимущество — окунуться в истории на бумажных страницах можно и дома, не намочив ноги и не рискуя подхватить простуду. Фокус собрал подборку книжных новинок на любой вкус — от рождественских ромкомов до напряженных триллеров, от фэнтези до мемуаров.

Книжные новинки: где искать праздничное настроение

Воздушные тревоги, взрывы и отключения света не соответствуют романтизированной в соцсетях рождественской атмосфере. Однако украинцы упорно который год украшают елки в своих домах и готовят подарки родным, показывая, что врагу не удастся отобрать праздники. Поддержать соответствующее настроение помогают и тематические книги.

Для ценителей украинской литературы, которых не пугает большой объем, есть идеальный вариант — антология "Рождественская классика". Внутри — 60 произведений от 18 классических и семи современных писателей и писательниц, в том числе Панаса Мирного, Леси Украинки, Михаила Грушевского, Елены Пчилки, Юрия Андруховича и Тараса Прохасько. Кроме того, глаз порадует яркое иллюстрированное издание.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi Фото вышеупомянутой книги Фото: Vivat

Поклонникам западной прозы следует обратить внимание на переиздание "Рождественских каникул" Сомерсета Моэма. Главный герой — состоятельный и успешный предприниматель — отправляется в Париж с другом — обедневшим журналистом, одержимым коммунизмом. Там он знакомится с женщиной-проституткой, которая изменит его жизнь навсегда.

Фото вышеупомянутой книги Фото: "Книголав"

Тех, кому по душе любовные романы, может заинтересовать "Рождественский пудинг с пожеланиями" Кейт Форстер. Главная героиня — известная шеф-повар, которая накануне Рождества теряет любимый ресторан и остается одна. В поисках работы она получает предложение готовить на праздники для состоятельной семьи — миллиардера и его сыновей-близнецов.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi

Еще один вариант, если хочется немного драмы с надеждой на лучшее, — "Рождественское письмо", Эмили Стоун. Главная героиня после автокатастрофы годами делится личными переживаниями в письмах, которые не решается отправить. Перед Рождеством она решает присоединиться к клубу анонимной переписки "Дорогой Незнакомец". Получая письмо от пожилой больной женщины, она решает ее разыскать и утешить.

Фото вышеупомянутой книги Фото: ARFA

К легкой прозе относят и книгу "Если бы Рождество было каждый день" Милли Джонсон. В центре сюжета — шестеро героев, которых объединяет одно Рождество в уютном отдаленном отеле. Аннотация обещает истории трех разных пар — подчиненной, невзаимно влюбленной в начальника, супругов на грани развода и двух влюбленных, чьи особые планы разрушены, — и капельку чуда.

Фото вышеупомянутой книги Фото: "Книголав"

Несколько фантастическая и романтическая история "Рождественские кружения" Кристин Лорен удивит перемещениями во времени. Главная героиня застревает в рождественском "дне сурка", разрушив для себя праздники в зимней хижине. Возвращаясь домой она просит вселенную помочь, совсем не ожидая, что снова проснется в самолете еще по дороге туда.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi

Те, кто не хочет рисковать с погружением в новые истории, могут обратиться к переизданной рождественской классике. У многих фильмы о мальчике, который выжил, ассоциируются с праздниками. Украинцев накануне Рождества порадовали новым вариантом издания всемирного бестселлера — "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг теперь можно прочитать в оформлении любого из четырех факультетов Хогвартса.

Фото вышеупомянутой книги Фото: "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Книжные новинки, которые уже можно найти

В книжных магазинах уже появляется "Мороз" К. Н. Кровфорд. В центре сюжета — магический "Холостяк". Главная героиня разочарована изменой любимого, поэтому не видит причин отказываться от заманчивого предложения — принять участие в соревновании за сердце опасно сексуального короля фейри, который на самом деле хочет фиктивных отношений и готов щедро за это заплатить.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi

Также на полках уже появилась новинка, которая наделала шума в буктоке — "Выше неба" Лиз Томфорд. Говорят, это редкий любовный роман о действительно здоровых отношениях. В первой книге серии речь идет о бортпроводнице и хоккеисте.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi

Для любителей откровенных признаний и чужих секретов может быть интересна книга "Говори только хорошее. Как я выжила в Playboy и нашла себя" Кристал Хефнер. На страницах она расскажет, как стала "подружкой" Хью Хефнера и едва не потеряла себя в борьбе за мужское внимание.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi

Из современной украинской литературы вышло новое фэнтези — "Двоповня. Законы Невриды" Екатерины Самойленко. Автор обещала читателям трилогию. В ее дебютном романе речь идет о девушке, которая убегает от похитителя и попадает в Скрытый мир. Его уже более 2000 лет отделяет от Внешнего мира Большая Стена. Говорят, на этой территории водятся люди со звериными душами, поэтому героине придется заключить сделку с запрещенными Темными Богами, чтобы получить силы в обмен на риск жизнью.

Фото вышеупомянутой книги Фото: КСД

Любителей семейных саг издатели порадовали "Голландским домом" Энн Петчетт. Голландский дом — это роскошное поместье, которое запускает отсчет до упадка состоятельной семьи. Главные герои — двое подростков, Дэнни и Мейв. Брату с сестрой придется узнать, как это — полагаться только друг на друга.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi Фото вышеупомянутой книги Фото: Ridmi

Книжные новинки, которых надо подождать

Уже в конце декабря должна выйти "Безсила" Лорен Робертс. Это фэнтези "разорвало" западный букток, поэтому многие книголюбы ждали украинский перевод. В центре сюжета — странное магическое королевство, где принято благодарить смертоносную Чуму за приумножение силы. На тех, кто не изменился, в этом мире охотятся, поэтому главная героиня-воровка вынуждена изображать из себя экстрасенса. Однако судьба столкнет ее с принцем, который может ее убить, если правда раскроется. Конечно, если девушке удастся до этого дожить, ведь впереди — Игры Очищения.

Фото вышеупомянутой книги Фото: ARFA

Любители ромкомов тоже не остались без внимания издателей — этой зимой на полках появится книга "И сойдет лед" Ханны Грейс. Главные герои — требовательная фигуристка и товарищеский хоккеист, которым придется делить каток несмотря на ненависть.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Vivat

Тех, кому по душе необычные и даже причудливые сюжеты, может заинтересовать новинка от уже знакомого украинским читателям Т. Дж. Клюна "Из жизни марионеток". В уютном домике на дереве в глубине леса живут медсестра-садистка, пылесос, который стремится к любви, и андроид-изобретатель. Их жизнь изменит похищение робота врагами из его прошлой жизни. Остальным придется отправиться в опасное путешествие ради его спасения.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Bookchef

В конце года ожидается выход нового триллера "Ярость" от также знакомого украинцам Алекса Майклидиса. По сюжету бывшая кинозвезда приглашает группу избранных на частный остров. По известной традиции герметичных историй кто-то из них умрет, и это — лишь начало. Интригу усиливает то, что все семеро на самом деле не те, кем кажутся.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Vivat

Еще один триллер, которого стоит ожидать уже в январе — "Дикие девушки" Рори Пауэр. В центре сюжета — закрытая на карантин школа. Все начинается с поочередной смерти учительниц, а затем смерть настигает и учениц. Здание при этом отрезано от мира — возведено на острове в окружении дикого леса.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Vivat

Также в январе должна выйти книга "Близнецы Крошмор. Проклятие" Кассандры О'Доннелл. Поместье Крошмор — темное и поглощенное мраком. После смерти матери брат с сестрой вынуждены переехать туда к дедушке и бабушке, о существовании которых даже не знали. Однако дом расположен в странном городе, на котором лежит проклятие.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Vivat

Вскоре в продаже появится первая часть дилогии — "Заклятие ворона" Луэнн Дж. Смит. Речь идет об историческом фэнтези с атмосферой викторианского Лондона. Частный детектив просыпается в больнице без единого воспоминания и со странными вещами в кармане, поэтому обращается за помощью к сестрам-ведьмам. С этого начинается расследование убийства.

Фото вышеупомянутой книги Фото: Vivat

Напомним, в Украине заработала программа "еКнига", которая позволяет получить сертификат на книги на украинском языке. Фокус объяснил, кому доступна помощь и как ею воспользоваться.

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