Штормовое предупреждение в Украине: в Киеве из-за непогоды сняли главный флаг страны

Из-за непогоды синоптики объявили желтый уровень опасности в южных и восточных областях, на севере и в центральных регионах — оранжевый. Только на Закарпатье будет спокойная погода.

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В понедельник, 16 декабря, погода в Украине обещает быть сложной. Днем ожидается умеренный мокрый снег и дождь. Во многих регионах возможно образование гололеда и налипание мокрого снега. В Укргидрометцентре предупредили о порывах сильного ветра, который может достигать 28 метров в секунду.

Ухудшение погодных условий началось еще с вечера воскресенья. Уже ночью штормовой ветер скоростью 15-20 м/с распространился на Житомирскую, Винницкую, Киевскую и Черкасскую области. Днем непогода коснется большинства регионов страны, особенно западных, северных и центральных областей, где скорость ветра может достигать 25-28 м/с. Из-за таких условий объявлен желтый уровень опасности, а местами — оранжевый.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 16 декабря

Днем 16 декабря температурные показатели будут оставаться разными в зависимости от региона. В целом днем ожидается +1...+6°C.

Прогноз погоды на 16 декабря Фото: Укргидрометцентр

На Киевщине и в столице также будет неспокойно. Ветер в регионе будет северо-западным, умеренным, но с сильными порывами — до 15-20 м/с ночью и до 25-28 м/с днем. Температура в Киеве днем будет достигать +3...+5°C.

В КГГА сообщили, что из-за прогнозируемой непогоды временно сняли самый большой флаг страны, который расположен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 метров, его вес — 32 тонны, а размер полотнища — 16 на 24 метра.

Метеорологи призывают быть внимательными и осторожными. Из-за непогоды следует избегать прогулок под деревьями и конструкциями, которые могут пострадать от сильного ветра.

Напомним, в течение этой недели в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода, порой с порывистым ветром и колебаниями температуры. По прогнозам синоптиков, зима 2024-2025 в Украине ожидается достаточно теплая.