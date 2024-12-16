Штормове попередження в Україні: у Києві через негоду зняли головний прапор країни
Через негоду синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки у південних і східних областях, на півночі та в центральних регіонах — помаранчевий. Лише на Закарпатті буде спокійна погода.
У понеділок, 16 грудня, погода в Україні обіцяє бути складною. Вдень очікується помірний мокрий сніг та дощ. У багатьох регіонах можливе утворення ожеледі та налипання мокрого снігу. В Укргідрометцентрі попередили про пориви сильного вітру, який може сягати 28 метрів на секунду.
Погіршення погодних умов розпочалось ще звечора неділі. Вже вночі штормовий вітер швидкістю 15-20 м/с поширився на Житомирську, Вінницьку, Київську та Черкаську області. Вдень негода торкнеться більшості регіонів країни, особливо західних, північних і центральних областей, де швидкість вітру може досягати 25-28 м/с. Через такі умови оголошено жовтий рівень небезпеки, а подекуди — помаранчевий.
Прогноз погоди на 16 грудня
Вдень 16 грудня температурні показники залишатимуться різними залежно від регіону. Загалом вдень очікується +1…+6°C.
На Київщині та в столиці також буде неспокійно. Вітер у регіоні буде північно-західним, помірним, але з сильними поривами — до 15-20 м/с вночі й до 25-28 м/с удень. Температура в Києві вдень досягатиме +3…+5°C.
У КМДА повідомили, що через прогнозовану негоду тимчасово зняли найбільший прапор країни, що розташований на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 метрів, його вага — 32 тонни, а розмір полотнища — 16 на 24 метри.
Метеорологи закликають бути уважними та обережними. Через негоду слід уникати прогулянок під деревами та конструкціями, що можуть постраждати від сильного вітру.
Нагадаємо, протягом цього тижня в Україні очікується нестійка та волога погода, часом з поривчастим вітром та коливаннями температури. За прогнозами синоптиків, зима 2024-2025 в Україні очікується досить тепла.