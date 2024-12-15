Потепління до +11 і туман: синоптики озвучили прогноз погоди на тиждень та Новий рік (карта)

За прогнозами синоптиків, протягом наступного тижня очікується нестійка та волога погода, часом з поривчастим вітром та коливаннями температури.

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За прогнозами синоптиків, зима 2024-2025 в Україні очікується досить тепла, але можливі затоки арктичного холоду. Вже наступного тижня в Україні температура дещо підвищиться. Про це пише Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.

"За рахунок активізації циклонів та атмосферних фронтів із північної частини Атлантики, у найближчі дні в нас прогнозується вітряна погода з періодичним випаданням снігу, мокрого снігу та дощу. Крім того, суттєво підвищиться температура повітря у всіх регіонах, особливо у західних та південних областях", — розповів він.

Як прогнозує "Укргідрометцентр", протягом 16-17 грудня мокрий сніг з переходом в дощ, пориви західного та південно-західного вітру 17-22 м/с, підвищення температури вночі до 0-6° тепла, вдень до 3-9° тепла.

За прогнозами синоптиків, протягом наступного тижня очікується нестійка та волога погода, часом з поривчастим вітром та коливаннями температури.

Погода на завтра, 16 грудня

У понеділок, 16 грудня, під впливом атмосферних фронтів очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень із дощем. Місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень південно-західний, 15 – 20 м/с, подекуди по країні пориви 23 – 26 м/с. Температура повітря вночі -4…+1, вдень -1…+4, у південних, центральних та західних регіонах +2…+7.

Погода на 16 грудня

Погода на вівторок, 17 грудня

Як прогнозує Ігор Кібальчич, у вівторок, 17 грудня, в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на Лівобережжі місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі північно-західний, 15 – 20 м/с, вдень західний, 9 – 14 м/с, у центральних та західних регіонах пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 , на півдні, центрі та заході очікується +2…+7, вдень на півдні +6…+11.

Погода на середу, 18 грудня

У середу, 18 грудня, вночі у Приазов'ї та місцями у західних регіонах пройде невеликий дощ. В решті областей України істотних опадів не очікується. Вітер переважно західної чверті, 7 — 12 м/с, вночі можливі окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4, вдень +1…+6; у південних та місцями західних областях вночі очікується +3…+8, вдень +6…+11.

Погода на четвер, 19 грудня

У четвер, 19 грудня, вночі на півночі та на сході країни вдень очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На решті території — без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря на Лівобережжі вночі -1…-6, вдень 0…+5; у решті регіонів вночі 0…+5, вдень +5…+10.

Погода на п'ятницю, 20 грудня

У п'ятницю, 20 грудня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни місцями прогнозують невеликі дощі із мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6, вдень +6…+11; у Карпатах близько 0 градусів.

Погода на суботу, 21 грудня

У суботу, 21 грудня, подекуди очікуються дощі з мокрим снігом, лише у західній частині, а також на крайньому сході та у Криму переважно без опадів. Вітер південний із переходом на північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3, вдень +2…+7, у Криму до +12; у Карпатах упродовж доби -3…-8.

Погода на неділю, 22 грудня

У неділю, 22 грудня, у північних та західних регіонах України доба пройде переважно без опадів, на решті території прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом. Також можливий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3, вдень +2…+7. У Карпатах вночі -4…-9, вдень -1…-6.

Погода взимку

Як пише ТСН, загалом, за прогнозам кандидатки географічних наук Віри Балабух, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою. Зима в Україні стала значно теплішою, ніж це було ще в другій половині 20 століття.

Погода в січні

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні стане січень. Середня температура коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше, прогнозують синоптики, буде 31 січня. В цей день подекуди очікують +7 тепла, найхолоднішим днем буде 25 січня з морозами до -18.

Синоптики кажуть, що снігу в січні буде небагато, в основному може засніжити у період від 8 до 24 січня.

Погода в лютому

Лютий, обіцяють синоптики, буде прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів, але лютий 2025-го буде холоднішим від лютого 2024-го в середньому на 4 градуси.

На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря коливатиметься від +1… -2 градусів й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Погода в новорічну ніч 31 грудня

Синоптики прогнозують, що у східних регіонах України 31 грудня буде тепла погода, не нижче мінус -2 градуси у нічний час. У центрі країни новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

На заході України очікуються міцні морози зі снігом. Для південних регіонів Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу.

У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою.

Раніше Фокус писав про те, якою буде 16 грудня в Україні. Після морозної суботи з температурою до -14 градусів в Україну прийде помітне потепління — очікуються мокрий сніг і відлига.