Потепление до +11 и туман: синоптики озвучили прогноз погоды на неделю и Новый год (карта)

По прогнозам синоптиков, в течение следующей недели ожидается неустойчивая и влажная погода, порой с порывистым ветром и колебаниями температуры.

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По прогнозам синоптиков, зима 2024-2025 в Украине ожидается достаточно теплая, но возможны заливы арктического холода. Уже на следующей неделе в Украине температура несколько повысится. Об этом пишет Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог.

"За счет активизации циклонов и атмосферных фронтов из северной части Атлантики, в ближайшие дни у нас прогнозируется ветреная погода с периодическим выпадением снега, мокрого снега и дождя. Кроме того, существенно повысится температура воздуха во всех регионах, особенно в западных и южных областях", — рассказал он.

Как прогнозирует "Укргидрометцентр", в течение 16-17 декабря мокрый снег с переходом в дождь, порывы западного и юго-западного ветра 17-22 м/с, повышение температуры ночью до 0-6° тепла, днем до 3-9° тепла.

По прогнозам синоптиков, в течение следующей недели ожидается неустойчивая и влажная погода, порой с порывистым ветром и колебаниями температуры.

Погода на завтра, 16 декабря

В понедельник, 16 декабря, под влиянием атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, ночью 5 — 10 м/с, днем юго-западный, 15 — 20 м/с, местами по стране порывы 23 — 26 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1, днем -1...+4, в южных, центральных и западных регионах +2...+7.

Погода на 16 декабря

Погода на вторник, 17 декабря

Как прогнозирует Игорь Кибальчич, во вторник, 17 декабря, в Украине сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, на Левобережье местами налипание мокрого снега. Ветер ночью северо-западный, 15 — 20 м/с, днем западный, 9 — 14 м/с, в центральных и западных регионах порывы 15 — 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +1...+6, на юге, центре и западе ожидается +2...+7, днем на юге +6...+11.

Погода на среду, 18 декабря

В среду, 18 декабря, ночью в Приазовье и местами в западных регионах пройдет небольшой дождь. В остальных областях Украины существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно западной четверти, 7 — 12 м/с, ночью возможны отдельные порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4, днем +1...+6; в южных и местами западных областях ночью ожидается +3...+8, днем +6...+11.

Погода на четверг, 19 декабря

В четверг, 19 декабря, ночью на севере и на востоке страны днем ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха на Левобережье ночью -1...-6, днем 0...+5; в остальных регионах ночью 0...+5, днем +5...+10.

Погода на пятницу, 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, в западных областях, а также местами в северной части страны местами прогнозируют небольшие дожди с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, днем +6...+11; в Карпатах около 0 градусов.

Погода на субботу, 21 декабря

В субботу, 21 декабря, местами ожидаются дожди с мокрым снегом, только в западной части, а также на крайнем востоке и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3, днем +2...+7, в Крыму до +12; в Карпатах в течение суток -3...-8.

Погода на воскресенье, 22 декабря

В воскресенье, 22 декабря, в северных и западных регионах Украины сутки пройдут преимущественно без осадков, на остальной территории прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. Также возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, днем +2...+7. В Карпатах ночью -4...-9, днем -1...-6.

Погода зимой

Как пишет ТСН, в целом, по прогнозам кандидата географических наук Веры Балабух, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой. Зима в Украине стала значительно теплее, чем это было еще во второй половине 20 века.

Погода в январе

Самым холодным зимним месяцем в Украине станет январь. Средняя температура будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего, прогнозируют синоптики, будет 31 января. В этот день местами ожидают +7 тепла, самым холодным днем будет 25 января с морозами до -18.

Синоптики говорят, что снега в январе будет немного, в основном может заснежить в период от 8 до 24 января.

Погода в феврале

Февраль, обещают синоптики, будет прохладным. Средняя температура месяца составит около 0 градусов, но февраль 2025-го будет холоднее февраля 2024-го в среднем на 4 градуса.

На юге страны и на Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет колебаться от +1... -2 градусов и выше, а на северо-востоке до -3...-4˚С градусов и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Погода в новогоднюю ночь 31 декабря

Синоптики прогнозируют, что в восточных регионах Украины 31 декабря будет теплая погода, не ниже минус -2 градуса в ночное время. В центре страны новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега.

На западе Украины ожидаются крепкие морозы со снегом. Для южных регионов Новый год обещает тихие и спокойные дни без мороза.

В Киеве новогоднюю ночь прогнозируют теплой и дождливой.

Ранее Фокус писал о том, какой будет 16 декабря в Украине. После морозной субботы с температурой до -14 градусов в Украину придет заметное потепление — ожидаются мокрый снег и оттепель.