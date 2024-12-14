"Оттепели и мокрый снег": в Украину уже скоро придет резкое потепление

Уже с 15 декабря погода в Украине изменится — столбик термометра поднимется вверх, но останется сильный ветер.

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После морозной субботы с температурой до -14 градусов в Украину придет заметное потепление — ожидаются мокрый снег и оттепель. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня — морозно, завтра, 15 декабря, в Украине ожидается потепление до оттепели и мокрый снег. Соответственно, на дорогах невесть что плюс сильный ветер. Так и не знаю, что лучше. Выбирайте!" — написала она в соцсети.

Такой прогноз подтверждает и кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По прогнозу, в воскресенье, 15 декабря, в Украине ожидается переменчивая погода. Местами возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах вероятно налипание мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Ветер южный, постепенно сменяющийся на западный, со скоростью 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от −2 до +3°С, днем составит +1…+6°С, а в южных областях и Крыму +5…+10°С.

По данным Укргидрометцентра, 15 декабря в Киевской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 3−8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. в Киеве ночью 3−5° мороза, днем около 0°.

Погода 15 декабря

В понедельник, 16 декабря, в Украине ожидается небольшой мокрый снег ночью, а днем – мокрый снег с дождем. Местами возможно налипание снега и образование гололедицы, особенно на дорогах. Ветер преимущественно юго-западный и западный, скоростью 7–12 м/с, с порывами до 17–22 м/с. Температура воздуха будет колебаться от −2° до +3° ночью и днем, а в западных и южных регионах днем потеплеет до +1…+6°.

В Киеве 16 декабря ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7−12 м/с, порывы 17−22 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1−3° тепла.

Погода 16 декабря

Напомним, 13 декабря исполнилось 147 лет со дня рождения украинского композитора Николая Леонтовича. Фокус собрал интересные факты о художнике, который создал легендарный "Щедрик".

Украинец нашел в съемной квартире искусственную ретро-елку с украшениями времен 1980-х годов СССР. Он отметил, что новогодние игрушки старше его, и показал, как украсил находку из прошлого.