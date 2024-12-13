В Украине изменится погода: синоптик предупредила о потеплении и дожде после морозов

Выходные будут морозными, а небо порадует отсутствием туч и осадков. Однако зимняя погода продержится в регионах недолго.

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В ближайшие дни в Украине ожидаются морозы. Детальным прогнозом погоды 13 декабря в комментарии "РБК-Украина" поделилась синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Мороз и снег: прогноз погоды на субботу

14 декабря ночью ожидается от -9 до -14 градусов. Днем также будет морозно — от -1 до -6 градусов. Несколько теплее будет воздух только в южных регионах и на крайнем западе. Там столбики термометров в ночные часы будут фиксировать 3-8 градусов мороза, а днем — от -2 до +3 градусов.

Больше всего морозы будут ощущаться, по словам эксперта, в Карпатах и на северо-востоке.

Представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий предупредил, что похолодание будет сопровождаться сильными порывами ветра — 5-20 м/с.

Прогноз погоды: когда потеплеет

Морозная погода продержится в течение выходных. Из-за антициклона будет сухо и без облачности, однако холодно.

Уже с 15 декабря воздушные потоки будут "несколько меняться". На выходных еще ожидается днем от -5 до +2 градусов, а уже в понедельник — 1-6 градусов тепла.

С изменением погоды в Украину придут и осадки. 15 декабря возможен небольшой и умеренный снег, а уже в начале следующей недели — и дождь (в южных и западных областях).

"Потому что как раз таки на понедельник будет у нас изменение синоптической ситуации. И там уже и повышение температуры, и поступление осадков", — подчеркнула Птуха.

Однако синоптик предупредила, что на дорогах возможна гололедица.

"Ведь видим, что кое-где еще остается снежный покров. Соответственно, та влага, которая была, она сейчас подмерзла. И вследствие того, что у нас до понедельника удержится мороз, то, конечно, она также будет оставаться", — уточнила она.

Напомним, 13 декабря исполнилось 147 лет со дня рождения украинского композитора Николая Леонтовича. Фокус собрал интересные факты о художнике, который создал легендарный "Щедрик".

Украинец нашел в съемной квартире искусственную ретро-елку с украшениями времен 1980-х годов СССР. Он отметил, что новогодние игрушки старше его, и показал, как украсил находку из прошлого.