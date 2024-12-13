Морозы до -14, снег и гололедица: какой будет погода на выходных

Существенное ухудшение погоды в Украине будет ощущаться в западных регионах.

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В ночь на субботу, 14 декабря, погода в Украине значительно изменится, местами ожидается снижение температуры до -14. Об этом рассказала NV синоптик Наталья Птуха.

Она отметила, что в целом 14-15 декабря в стране будет без осадков и с прояснениями. Однако это не означает, что температура повысится. Наоборот, ожидается значительное снижение температуры, которое будет наиболее ощутимым в ночь на 14 декабря — суббота станет самым холодным днем на этой неделе.

"Ночная температура будет -3...-9, в Карпатах даже -9...-14 может быть. В дневные часы также мороз, но умеренный — 0...-6. Южная часть и западные области — несколько теплее: днем от -3 до +3", — рассказала Наталья Птуха.

В Гидромедцентре также ожидают изменение погоды в Украине и значительное понижение температуры. В частности, в ночь субботы, 14 декабря, ветер будет до 5-10 м/с, температура опустится ночью до -10... -12, днем -6... -4...

В ночь на воскресенье, 15 ноября температура воздуха повысится до -6... -8, днем — 0... -2 и небольшой снег. Ветер ожидается 7-12 м/с.

Синоптик Игорь Кибальчич добавил, что в субботу, 14 декабря, в Украине сохранится погода без осадков, только днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедица. А вот на следующий день, 15 декабря, в стране будет неустойчивая погода — пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кое-где будет налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ранее Гидромедцентр рассказывал, каким будет декабрь в Украине. В целом зима 2024-2025 годов будет для украинцев относительно теплой, а 60% дней могут отличиться более комфортной температурой.