Морози до -14, сніг та ожеледиця: якою буде погода на вихідних

Суттєве погіршення погоди в Україні відчуватиметься у західних регіонах.

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У ніч на суботу, 14 грудня, погода в Україні значно зміниться, місцями очікується зниження температури до -14. Про це розповіла NV синоптикиня Наталія Птуха.

Вона зазначила, що в цілому 14 — 15 грудня в країні буде без опадів та з проясненнями. Однак це не означає, що температура підвищиться. Навпаки, очікується значне зниження температури, яке буде найбільш відчутним у ніч на 14 грудня — субота стане найхолоднішим днем цього тижня.

"Нічна температура буде −3…−9, у Карпатах навіть −9…−14 може бути. У денні години також мороз, але помірний — 0…-6. Південна частина і західні області — дещо тепліше: вдень від -3 до +3", — розповіла Наталія Птуха.

В Гідромедцентрі також очікують зміну погоди в Україні та значне пониження температури. Зокрема в ніч суботи, 14 грудня, вітер буде до 5-10 м/с, температура опуститься вночі до -10… — 12, вдень -6… -4..

У ніч на неділю, 15 листопада температура повітря підвищиться до -6… -8, вдень — 0… -2 та невеликий сніг. Вітер очікується 7-12 м/с.

Синоптик Ігор Кібальчич додав, що у суботу, 14 грудня, в Україні утримається погода без опадів, лише вдень у Карпатах і на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця. А от наступного дня, 15 грудня, в країні буде нестійка погода — пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди буде налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Раніше Гідромедцентр розповідав, яким буде грудень в Україні. Загалом зима 2024-2025 років буде для українців відносно теплою, а 60% днів можуть відзначитися комфортнішою температурою.